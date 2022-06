Jer netko to mora platiti

Stručnjak za tržište električnom energijom Nenad Kurtović savjetuje građanima da temperaturu klima uređaja namjeste na 26 Celzijevih stupnjeva, bez spuštanja na 22 jer se tako može uštedjeti i do 50 kWh. Preporučuje za uštedu i što manje paljenje svjetla jer se preko žarulja zagrijava zrak, zatvaranje prozora kad su najviše temperature te manje korištenja uređaja poput televizora koji isijava toplinu. Kurtović poziva građane na štednju električne energije jer se boji da Vlada najesen neće biti u mogućnosti ublažiti rast cijena kao što je to napravila u travnju kad je zahvaljujući paketu mjera za prosječno kućanstvo cijena struje porasla za oko 9,6 posto dok je poduzetnicima trenutno kilovat sat tri puta skuplji: “Kućanstvima će nepažnja doći na naplatu kada s 1. listopada cijene struje počnu rasti jer se poduzetnicima one više neće smjeti dizati, a netko sve to mora platiti.” Tportal