Ako pod tim misle da će padati snijeg, bring it on

Postoji “veća vjerojatnost nego inače” da Europa doživi značajno zahlađenje prije Božića, prema novoj dugoročnoj vremenskoj prognozi koju su izradila vodeća međunarodna klimatska tijela. Mogućnost hladnog razdoblja ove godine – najvjerojatnije u prosincu – i dalje je “vrlo realna”, rekao je za Politico Carlo Buontempo, direktor Službe za klimatske promjene Copernicus. Ovo zahlađenje, ukoliko do njega dođe, bilo bi povezano s tzv. blokirajućim događajem, situacijom kada dugotrajni visoki tlak dovodi do neuobičajenih istočnih vjetrova i nižih temperatura nad Europom. Ukoliko se trenutačni vremenski obrazac fenomena La Niña s temperaturom površine mora nižom od prosječne u ekvatorijalnom Pacifiku zadrži do Nove godine – što nije nešto što se još uvijek može sa sigurnošću predvidjeti – to obično znači blažu drugu polovicu zime. Jutarnji