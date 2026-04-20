Povijest na visokoj temperaturi
Klimatske promjene ugrožavaju opstanak 80 posto svjetske kulturne baštine
Dok ratovi pune naslove, klimatske promjene tiho proždiru svjetska čuda. Studija iz 2025. upozorava da je čak 80% UNESCO-ovih lokaliteta pod stresom. U Iraku sol izgriza 4.000 godina star Veliki zigurat, dok se iranske džamije u Isfahanu suočavaju s poniranjem tla. Na Uskršnjem otoku porast mora prijeti potapanjem mitskih Moai statua, a Kineski zid doslovno nestaje pod udarima vjetra i kiše. Stručnjaci spas traže u drevnim metodama desalinizacije i modernim “biokrustama”, pokušavajući sačuvati materijalne dokaze ljudske povijesti prije nego što postanu prašina ili mulj. DW