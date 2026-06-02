Život u sauni
Indija na 48°C: Radi se dvokratno, mijenjaju se prehrambene navike, bolnice pune pacijenata s toplinskim udarom
Indijski okrug Banda suočava se s povijesnim toplinskim valom, no stanovnici opstaju zahvaljujući drastičnim prilagodbama svakodnevnog ritma. Kako bi izbjegli najgore sunce, radnici na otvorenom i trgovci preuređuju svoje živote: tržnice se prazne već nakon 8 ujutro, dok građevinari uvode četverosatne podnevne pauze. Zbog ekstremnih temperatura mijenja se i prehrana kako bi se spriječilo kvarenje hrane, a siromašnije stanovništvo, bez pristupa rashladnim uređajima, spas od toplinskih udara pronalazi u prirodnom hladu rijetkih preostalih stabala. Visoke temperature poput ovih bile su i prije, ali ne u tom intenzitetu i trajanju. Problem je i betonizacija, pad pošumljenosti, rijeke koje su presušile, ali i visoka vlaga… Index