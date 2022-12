Nekad su se bojali ostaviti konje i kočiju

Njemačka rent-a-car kompanija Sixt nedavno je najavila spektakularan posao. Ta velika firma za iznajmljivanje automobila sa sjedištem u Münchenu naručuje 100.000 električnih automobila od kineskog proizvođača BYD do 2028. godine. Prvi stižu već ove godine. Za BYD je to važan korak ka Europi. Oni su već sada jedan od najvećih proizvođača baterija u svijetu, a srednjoročno bi mogli postati i najveći proizvođač električnih automobila i tako zbaciti Teslu s vrha. Prednost im je to što proizvode različite klase električnih vozila, dok veliki europski proizvođači, uključujući i njemačke, obično nude samo električna vozila skuplje klase. Oni ujedno, zbog problema u lancima opskrbe, nemaju dovoljno dijelova, pa ni čipova, što dovodi do zastoja u proizvodnji. DW