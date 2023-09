U ringu s medvjedima

Događa se lažna personalizacija kampanje, koja podsjeća na naivnu Čačićevu priču od prije 15 ili 20 godina kad je najavio kandidaturu za premijera, a njegova stranka je imala 15 mjesta u saboru. Nije važno tko je najbolji, nego tko ima 76 ruku, komentirao je kandidaturu Sandre Benčić Žarko Puhovski. Odgovor na pitanje tko bi bio bolji premijer u ovom trenutku nije odlučujući, već sve ovisi o organizacijskoj sposobnosti Možemo i SDP-a da stvore, odnosno rekonstruiraju stranku u narednim mjesecima tako da zajedno dobiju po 5 mjesta u svakoj izbornoj jedinici. To je nemoguće, kako ja to vidim, ali to ne ovisi o kvaliteti Sandre Benčić. Index