A mi smo mislili da znamo što je gužva

Zbog sparine i činjenice da je u utorak praznik povodom Dana antifašističke borbe, očekuje se pojačani promet, posebno u smjeru mora te na granicama sa Slovenijom i Mađarskom, gdje su gužve nastale već u rano jutro. Na pojedinim graničnim prijelazima čeka se i više od sat vremena. HAK javlja da je pojačan priljev vozila iz smjera zagrebačke obilaznice i pri ulasku na autocestu A1 u Lučkom u smjeru mora, a na Jadranskoj magistrali došlo je do prometne nesreće zbog koje se naizmjence vozi jednim trakom. Index