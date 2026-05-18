Kad fulaš kontinent, ali pogodiš potpis

Kristofor Kolumbo ostao je zapamćen po otkriću Novog svijeta 1492. godine, iako je do smrti vjerovao da je stigao do Azije. No, osim promašene geografije, povjesničare i danas intrigira njegov neobični potpis koji je počeo koristiti nakon prvog putovanja. Raspoređen u obliku piramide od slova i simbola, potpis podsjeća na šifru. Dok donji dio sadrži religijske kratice poput „Sluga sam Uzvišenog Spasitelja”, gornji složeni dio nikada nije potpuno dešifriran . Znanstvenici pretpostavljaju da ponovljeno slovo „S” označava Sveto Trojstvo (Sanctus, Sanctus, Sanctus), dok druga teorija kaže da simboli predstavljaju španjolske vladare koji su financirali ekspediciju. Tajanstveni kod svjedoči o tome da je Kolumbo svoja putovanja smatrao dijelom više, božanske misije. N1