Dobar trenutak

Konstrakta, hipotetski kazano, istovremeno sve radi potpuno krivo i potpuno pravo. Nema nedostatka od kojeg nije napravila prednost. To je vidljivo bilo i na Beoviziji. No kad se već spominje to prednatjecanje za Eurosong treba uzeti u obzir da Konstrakta ni tu nije ‘od jučer’. U neku ruku je ovogodišnja Beovizija možda trebala biti Konstraktin simbolični komentar i oproštaj od istog natjecanja, ujedno, mala odskočna daska i povod za već pripremljeni „Triptih“. Dakle, uhvatiti malo medijske pažnje i nastaviti po svom u vlastitom uvrnutom filmu. Ali eto, dogodila se povijest. Nerealno je koliko u ovom periodu najvećih nepogoda, ogromnu količinu glazbene sreće donosi arhitektica kamenog izraza lica koja nas je obasula neobičnom arhitekturom stihova čije značenje s jedne strane perfektno razumijemo, dok s druge i dalje razbijamo glavu oko njihove enigmatske formule. Ravno do dna