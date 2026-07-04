Kupiš tv i odjednom te svi hvale
Konzervativni milijarderi preuzimaju američku televiziju i tjeraju nepoćudne voditelje
Obitelj Ellison (osnivač Oraclea Larry i sin David) uz podršku Donalda Trumpa provodi masovno preuzimanje američkih medijskih konglomerata. Nakon kupnje Paramounta (sada Paramount Skydance) i CBS-a, u travnju 2026. preuzeli su i Warner Bros. Discovery. Nove uprave odmah su započele s ideološkim čistkama: s CBS-a je maknut ugledni novinar Scott Pelley, a ukinut je i late night show Stephena Colberta. Istovremeno, preko državnog regulatora FCC-a izvršen je pritisak na mrežu ABC zbog šala Jimmyja Kimmela, čime Bijela kuća i desničarski milijarderi uspostavljaju gotovo potpunu kontrolu nad američkim ekranima. Ideje