Konzervativni milijarderi preuzimaju američku televiziju i tjeraju nepoćudne voditelje - Monitor.hr
Danas (14:00)

Kupiš tv i odjednom te svi hvale

Konzervativni milijarderi preuzimaju američku televiziju i tjeraju nepoćudne voditelje

Obitelj Ellison (osnivač Oraclea Larry i sin David) uz podršku Donalda Trumpa provodi masovno preuzimanje američkih medijskih konglomerata. Nakon kupnje Paramounta (sada Paramount Skydance) i CBS-a, u travnju 2026. preuzeli su i Warner Bros. Discovery. Nove uprave odmah su započele s ideološkim čistkama: s CBS-a je maknut ugledni novinar Scott Pelley, a ukinut je i late night show Stephena Colberta. Istovremeno, preko državnog regulatora FCC-a izvršen je pritisak na mrežu ABC zbog šala Jimmyja Kimmela, čime Bijela kuća i desničarski milijarderi uspostavljaju gotovo potpunu kontrolu nad američkim ekranima. Ideje


Slične vijesti

Danas (09:00)

Ćud se mijenja, ali neprijatelj nikad

Trump na Mount Rushmoreu: Progresivni demokrati i useljenici su “komunistička prijetnja”

Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je govor uoči Dana neovisnosti na Mount Rushmoreu za oštar napad na lijevo krilo Demokratske stranke i dio useljenika, proglasivši ih „komunističkom prijetnjom”. Ispred uklesanih lica povijesnih predsjednika, Trump je poručio da Amerika nikada neće biti komunistička država te da one koji zagovaraju takve ideje treba brzo protjerati iz zemlje. Ova retorika dolazi u jeku unutarstranačkih pobjeda progresivnih demokrata, ali i u trenutku kada se Trumpova administracija bori s rastom inflacije izazvane američko-izraelskim ratom protiv Irana. tportal