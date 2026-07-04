Ćud se mijenja, ali neprijatelj nikad

Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je govor uoči Dana neovisnosti na Mount Rushmoreu za oštar napad na lijevo krilo Demokratske stranke i dio useljenika, proglasivši ih „komunističkom prijetnjom”. Ispred uklesanih lica povijesnih predsjednika, Trump je poručio da Amerika nikada neće biti komunistička država te da one koji zagovaraju takve ideje treba brzo protjerati iz zemlje. Ova retorika dolazi u jeku unutarstranačkih pobjeda progresivnih demokrata, ali i u trenutku kada se Trumpova administracija bori s rastom inflacije izazvane američko-izraelskim ratom protiv Irana. tportal