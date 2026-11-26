Samo anonimno i generalno
Korištenje besplatnih AI alata kod obrade osobnih podataka je kršenje GDPR-a
Korištenje besplatnih i privatnih naplatnih inačica alata umjetne inteligencije za obradu osobnih podataka klijenata predstavlja kršenje GDPR-a jer se upiti koriste za treniranje modela i obrađuju na poslužiteljima izvan Europske unije bez privole korisnika. Takvi su alati neprihvatljivi za liječnike, pravnike, javnu upravu i male tvrtke koje obrađuju osjetljive informacije. Za usklađenost s propisima nužne su poslovne pretplate koje isključuju treniranje modela, uključuju ugovor o obradi podataka (DPA) te osiguravaju obradu unutar EU-a. Najjeftinija alternativa je ručna anonimizacija podataka prije unosa, no time se gubi praktičnost samih alata. Netokracija