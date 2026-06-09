Hvala mu na GDPR-u
Na današnji dan: Snowden obznanio da stoji iza curenja povjerljivih dokumenata
Otkriće programa poput PRISM-a i alata XKeyscore dokazalo je masovno prikupljanje metapodataka milijuna građana, ali i prisluškivanje europskih lidera poput Angele Merkel, i to uz izravnu suradnju Big Tech kompanija. Snowden je 9. lipnja 2013. javno potvrdio da stoji iza curenja tajnih dokumenata koji su razotkrili globalni sustav nadzora američke NSA-e. Ovaj globalni politički potres ogolio je zabludu o neutralnom internetu i stvorio snažan pritisak koji je izravno ubrzao donošenje europskog GDPR-a 2016. godine. Snowden od tada živi u ruskom egzilu, dok rasprave o granicama nadzora i privatnosti, danas potencirane umjetnom inteligencijom, ostaju neriješene. Goran Litvan za Lider