Na današnji dan: Snowden obznanio da stoji iza curenja povjerljivih dokumenata - Monitor.hr
Danas (13:00)

Hvala mu na GDPR-u

Na današnji dan: Snowden obznanio da stoji iza curenja povjerljivih dokumenata

Otkriće programa poput PRISM-a i alata XKeyscore dokazalo je masovno prikupljanje metapodataka milijuna građana, ali i prisluškivanje europskih lidera poput Angele Merkel, i to uz izravnu suradnju Big Tech kompanija. Snowden je 9. lipnja 2013. javno potvrdio da stoji iza curenja tajnih dokumenata koji su razotkrili globalni sustav nadzora američke NSA-e. Ovaj globalni politički potres ogolio je zabludu o neutralnom internetu i stvorio snažan pritisak koji je izravno ubrzao donošenje europskog GDPR-a 2016. godine. Snowden od tada živi u ruskom egzilu, dok rasprave o granicama nadzora i privatnosti, danas potencirane umjetnom inteligencijom, ostaju neriješene. Goran Litvan za Lider


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06.06.2023. (22:00)

U dvostrukom problemu

Što su Snowdenova otkrića promijenila

S vremena na vrijeme još uvijek ima aplauza za Edwarda Snowdena u SAD-u, kao što je to primjerice bilo u lipnju 2022. na konferenciji na temu kriptovaluta. Sigurno se nije tako ponašao da radi na strani neprijatelja Sjedinjenih Država. Iako mu je danas teško od koristi to što je postao ruski državljanin, s druge je strane ipak prekršio zakon. Snowden može postati svojevrsni heroj samo ako se vrati u SAD i tu se suoči s posljedicama svojih postupaka. Zbog Snowdena smo saznali kako je NSA razvila “sofisticirane metode” za otkrivanje neprijateljskih usluga na mrežama u koje je sama prodrla, a i potvrdilo nam je da savezničke zemlje vole špijunirati jedna drugu. DW

14.04.2023. (10:00)

Niste sigurni

Edward Snowden na Danima komunikacija

Najzvučnije ime ovogodišnjih Dana komunikacija, koji se održavaju od 20. do 23. travnja u Rovinju. On će se uključiti u program virtualno iz Moskve, a pričat će o vraćanju povjerenja, odnosno sljedećoj generaciji problema povezanih s privatnosti i sigurnosti. U višegodišnjem radu unutar organizacije Freedom of the Press godinama je već usmjeren na zaštitu novinarstva i bavi se javnim interesima te educira o svakodnevnim izazovima koje donosi preplitanje privatnosti i tehnologije. Netokracija

07.02.2023. (16:00)

Snowdenov legendarni "Lady Gaga music CD"

Edward Snowden – ruski agent ili borac za slobodu informacija

Snowden: Germany typifies surveillance cooperation – DW – 09/17/2019

Edward Snowden nikada nije otkrio kako je stigao iz Hong Konga do Moskve s poništenom putovnicom i praktički  cijelim američkim obavještajnim aparatom za petama. “Da sam zaista ruski agent kao što mnogi misle, moskovske vlasti me ne bi držale na aerodromu 40 dana, već bi mi osigurale luksuznu vilu, a možda i priredile paradu u moju čast”, tako je prije četiri godine govorio Snowden, nekoć visokorangirani analitičar najtajnovitije američke obavještajne službe – NSA (National Security Agency, Agencija za nacionalnu sigurnost). Danas je on državljanin Ruske Federacije. Vjeruje se da je naredba za to stigla od samog Vladimira Putina. Sve do listopada 2020., kada je dobio stalni boravak u Rusiji, Snowden je bio optuživan da je izdajnik, ali i slavljen kao heroj slobodnog govora i borac protiv “zlih obavještajnih službi koje prate svaki naš korak”. Aljazeera

27.09.2022. (10:00)

Spas u krivi čas

Putin dodijelio rusko državljanstvo Edwardu Snowdenu. Zajamčeno mu je da neće biti mobiliziran

Kako je Snowden promijenio Njemačku | Evropa | DW | 17.09.2019

Vladimir Putin dodijelio je rusko državljanstvo zviždaču i bivšem zaposleniku američke NSA-e Edwardu Snowdenu koji se 2013. sklonio u Rusiju nakon što je napustio Sjedinjene Države, vidi se iz izvršne uredbe objavljene jučer. Snowdena (39) traže u SAD-u jer je medijima prenio desetke tisuća dokumenata Američke nacionalne agencije za sigurnost (NSA) koji pokazuju razmjere elektroničkog nadzora koji je provodio Washington. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je rusko državljanstvo dodijeljeno Snowdenu na njegov zahtjev. Tportal

20.04.2021. (18:30)

Portret špijuna kao mladog zviždača

Edward Snowden prodao svoj digitalni portret za 5,4 milijuna dolara

Najpoznatiji svjetski zviždač Edward Snowden, čovjek koji je 2013. godine otkrio špijunske aktivnosti američke vlade, za 5,4 milijuna dolara prodao je svoj digitalni autoportret. Autoportret je stvoren od stranica američkih sudskih dokumenata, a prodan je za kriptovalutu Ethereum kao NFT (nezamjenjiv digitalni token). Novci idu u njegovu novinarsku zakladu Freedom of the Press. Snowden već godinama živi u Rusiji. The Verge

06.11.2019. (21:00)

Paranoik s razlogom

Snowden iz Rusije: Ako smo nešto naučili, onda je to da će sve procuriti – prije ili kasnije

Američki zviždač i aktivist Edward Snowden videom se obratio sudionicima tehnološke konferencije Web Summit u Lisabonu: “Ljudi su izloženi zlostavljanju, posebno ako pogledate Google, Amazon ili Facebook. Njihov poslovni model je zlostavljanje, mada će oni reći da je sve legalno. Bez obzira govorimo li o Facebooku ili NSA-u, legalizirali smo zlostavljanje osoba, ili privatnosti. Stvoren je sustav u kojem je stanovništvo ranjivo u korist privilegiranih. Pogreška proizlazi iz samog naziva uredbe. Problem nije zaštita podataka, problem je u prikupljanju podataka. Reguliranje zaštite podataka pretpostavlja da je njihovo prikupljanje bilo ispravno i prikladno i da ne predstavlja prijetnju ili opasnost.” Poslušati.

25.10.2019. (14:00)

Niste dovoljno paranoidni

Snowden: Kako vas vaši mobiteli špijuniraju

Edward Snowden, bivši zaposlenik američki CIA-e, suradnik NSA i zviždač koji je 2013. dobio azil u Rusiji nakon što je razotkrio tajni američki program masovnog prisluškivanja, gostovao je kod voditelja jednog od najpopularnijih podcasta na svijetu Joea Rogana. Ljudi nemaju pojma što njihovi pametni telefoni rade u nekom trenutku. Posebno je problematično to što im se ne može izvaditi baterija, kao nekad. No, savjetuje Snowden, običnim ljudima bit će dovoljno za početak isključiti mobitel. Ovdje je cijeli zanimljivi (skoro) trosatni razgovor. Slušalice na uši i u šetnju (ako vas ne smeta da se zna gdje šećete). Nešto teksta o podcastu ima Tportal.

08.11.2018. (12:30)

Kad treba - dobri su si

Snowden: U praćenju Khashoggija korištena izraelska tehnologija

Edward Snowden optužio je kompaniju NSO da prodaje alat za digitalnu krađu i da se ona ne koristi isključivo za hapšenje kriminalaca i sprečavanje terorističkih napada nego i za zaradu novca do “te mjere koja dovodi i do gubitka života”. Snowden smatra da bi praćenje telefonskih poziva i e-mailova običnih građana moglo dovesti do toga da sigurnosne agencije donesu pogrešne odluke u veoma kompliciranim trenucima, a i da će privatne kompanije imati veliku moć nad privatnim životima građana, što vlade neće moći obuzdati.

06.06.2018. (20:01)

GDPR je i njegova zasluga

Edward Snowden: Borba je tek počela

Pet godina nakon što je u javnost pustio najveću zbirku strogo povjerljivih dokumenata Edward Snowden i dalje je bjegunac kojeg traže SAD koji je utočište našao u Rusiji. U telefonskom intervjuu s britanskim Guardianom: “Iako je masovni nadzor i dalje prisutan sve se promijenilo u odnosu na stanje prije 2013. godine. Najvažnija promjena je podizanje razine svijesti javnosti o tome što se sve i kako radi. Borba je sad izjednačenija”, ocijenio je. T-Portal

16.01.2018. (23:48)

Samo nek se daleko čuje!

Edward Snowden i Daniel Ellsberg: Zviždanje je vrijedno zatvora ili života u egzilu

Dvojica najpoznatijih zviždača na svijetu – Daniel Ellsberg koji je u 1970.-ima objavio Pentagon Papers o lažima američkih predsjednika o Vijetnamskom ratu te Edward Snowden koji je objavio tisuće dokumenata o američkom špijuniranju svojih građana – razgovarali su međusobno o curenju informacija, slobodi medija i strahu od rata sa Sjevernom Korejom. Obojica smatraju da su žrtvovanje privatnog života ili čak zatvor vrijedni zviždanja, Snowden to lijepo sumira: “Sve u tvojoj glavi i zajednici i sve čime smo bili indoktrinirani viče ‘Nemoj to učiniti!’ Ali postoji glas koji se gradi kroz vrijeme koji mora uvjeriti osobu ne samo da ima pravo učiniti to, nego i odgovornost napraviti korak koji će im život spaliti do temelja. Ali, teoretski, izvor nade koji je motivacijska snaga iza toga je da će taj korak ispraviti neku nepravdu”. Guardian