Hvala mu na GDPR-u

S vremena na vrijeme još uvijek ima aplauza za Edwarda Snowdena u SAD-u, kao što je to primjerice bilo u lipnju 2022. na konferenciji na temu kriptovaluta. Sigurno se nije tako ponašao da radi na strani neprijatelja Sjedinjenih Država. Iako mu je danas teško od koristi to što je postao ruski državljanin, s druge je strane ipak prekršio zakon. Snowden može postati svojevrsni heroj samo ako se vrati u SAD i tu se suoči s posljedicama svojih postupaka. Zbog Snowdena smo saznali kako je NSA razvila “sofisticirane metode” za otkrivanje neprijateljskih usluga na mrežama u koje je sama prodrla, a i potvrdilo nam je da savezničke zemlje vole špijunirati jedna drugu. DW