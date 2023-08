Putuješ na more u zamjenu za plaću

Ali na vrlo oprezan način, s time da se odmah obavijesti žurne službe, hitnu pomoć i policiju. Međutim, to se smije raditi samo ako se procijeni da je svaka sekunda bitna, inače se riskiraju kazne. Inače je svatko tko naiđe na takav prizor, bilo da je u nečijem autu na suncu ostavljeno dijete ili kućni ljubimac, dužan odmah obavijestiti policiju, a kako bi policijski službenici u što kraćem roku izašli na mjesto dojave i poduzeli nužne mjere i radnje. Inače prijete kazne zatvora do dvije godine te, ako je djelo počinjeno iz niskih pobuda ili je prouzročena znatna šteta, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. N1