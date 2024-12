Dobro ga je i tada prati, ali nježnije

Onima kojima je to bitno (a i zbog trgovaca koji to vole sakriti), N1 donosi nekoliko savjeta: prvo provjeriti broj šasije, provjeriti fizička oštećenja, pregledati razmake između obloga i vrata, potražiti znakove loše boje, provjeriti serijske brojeve na prozorima, po mogućnosti isprobati više istih vozila ne bi li uočili razliku. Na to bi mogle ukazivati promjene u radu mjenjača i motora, zatim ubrzanje i brzina mogu otkriti neke od problema, dodatna oprema, eventualni čudni zvukovi koji dolaze iz ovjesa i motora i slično.