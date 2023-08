Ako mi ne vjerujete, pitajte moju ženu

Svi uzimamo zdravo za gotovo kad sjedamo u limenog ljubimca kojeg voze svi članovi obitelji i njime se provozamo unutar granica Hrvatske. To je naš automobil, samo što prometna dozvola glasi na oca, majku, suprugu… No, stvari postaju drukčije kad istim automobilom prelazimo državnu granicu. Obavezno ponesite dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu koju u našoj zemlji izdaje isključivo HAK. Cijena joj je otprilike osam eura i to je novac koji će vas lišiti velikih neugodnosti kojima ste izloženi ako niste sa sobom ponijeli spomenuti dokument. Zaustavi li vas inozemni policajac bez dozvole, možete se dovesti u situaciju da dokazujete tamošnjim istražnim tijelima kako niste otuđili limenog ljubimca kojeg svakodnevno smatrate svojim. Glas Podravine