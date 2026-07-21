Zabačeni centar

Iako se nalazi šezdesetak metara od Glavnoga kolodvora i hotela Esplanade, Koturaška ulica u Zagrebu ostaje zapuštena i zatrpana otpadom. Grad Zagreb i Državni inspektorat prebacuju odgovornost na birokraciju, neriješene imovinsko-pravne odnose i nadležnosti komunalnog redarstva. Unatoč 32 izdana naloga za čišćenje i pokrenutim postupcima protiv vlasnika, radovi nisu na vidiku. Uređenje otežava sudski spor oko iseljenja bespravnog korisnika te usklađivanje s planovima Hrvatskih željeznica. Iako je projektna dokumentacija za rekonstrukciju planirana, službeni rok početka radova i dalje ne postoji. Jutarnji