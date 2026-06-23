Vrli novi svijet, za neke možda i džungla
Kraj liberalnog poretka: Kako će izgledati preživljavanje u novom „vučjem svijetu“
Svjetski poredak uspostavljen nakon Drugoga svjetskog rata nepovratno nestaje pod pritiskom globalnih sukoba i slabljenja utjecaja SAD-a. Stručnjaci ističu prijelaz u multipolarni, „vučji svijet“ u kojem pravo jačega potkopava međunarodne institucije, a nezapadne sile preuzimaju ključnu riječ. Dok se Europa okreće samoojačanju, rješenje se traži u angažmanu „srednjih sila“ i pragmatičnim partnerstvima temeljenima na interesima, a ne samo na vrijednostima (model „Helsinki 2.0“). Ipak, podijeljenost i nestabilnost novih konstelacija ozbiljno će otežati očuvanje globalnih javnih dobara, poput klimatske stabilnosti i mira. DW