Kraj liberalnog poretka: Kako će izgledati preživljavanje u novom „vučjem svijetu“ - Monitor.hr
Danas (11:00)

Vrli novi svijet, za neke možda i džungla

Kraj liberalnog poretka: Kako će izgledati preživljavanje u novom „vučjem svijetu“

Svjetski poredak uspostavljen nakon Drugoga svjetskog rata nepovratno nestaje pod pritiskom globalnih sukoba i slabljenja utjecaja SAD-a. Stručnjaci ističu prijelaz u multipolarni, „vučji svijet“ u kojem pravo jačega potkopava međunarodne institucije, a nezapadne sile preuzimaju ključnu riječ. Dok se Europa okreće samoojačanju, rješenje se traži u angažmanu „srednjih sila“ i pragmatičnim partnerstvima temeljenima na interesima, a ne samo na vrijednostima (model „Helsinki 2.0“). Ipak, podijeljenost i nestabilnost novih konstelacija ozbiljno će otežati očuvanje globalnih javnih dobara, poput klimatske stabilnosti i mira. DW


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24.01. (14:00)

Nama su svi saveznici. Dok nisu

Trump i kraj starog poretka: Europa između prkosa i ovisnosti

Donald Trump u samo tjedan dana radikalno je uzdrmao transatlantske odnose prijetnjama carinama, otvorenim pritiscima na saveznike i najavama preuzimanja Grenlanda. Europski čelnici sve otvorenije govore o kraju poretka temeljenog na pravilima i gubitku povjerenja u SAD kao pouzdanog saveznika. Dok neki zagovaraju prkos i veću europsku autonomiju, drugi biraju oprez zbog američke vojne i ekonomske moći. Unatoč povremenim povlačenjima, Trumpova administracija poručuje da će nastaviti s “maksimalističkim” pristupom dok ne naiđe na ozbiljan otpor. AP, Index

07.04.2025. (20:00)

Se je trijeba s bremenom akomodavat

Picula o “novom svjetskom poretku”: Sve ovisi kakve će biti promjene u SAD-u, no potraju li i jedan mandat – posljedice bi mogle biti dalekosežne

Premda je glavnina dosadašnjih prvih ljudi SAD-a u svojim mandatima razvijala i provodila koherentne vanjskopolitičke doktrine temeljene na pojedinim političkim vrijednostima i idejama, novi stari američki šef države (koji se pokazuje kao ključnim svjetskim političarom) u svom je prvom mandatu i na međunarodne odnose gledao kroz slogan ‘Amerika na prvom mjestu’ (engl. America first), shvaćajući ga kao spoj nacionalnog egoizma, međunarodnog izolacionizma, bilateralnih transakcija i razumijevanja za autokrate, odnosno za one s ‘jakim kartama u ruci’. Od 1940-ih do Trumpa, SAD se održao na prvom mjestu upravo suprotnim postulatima vanjske politike: umjesto pukog egoizma uspostavljala su se formalna i neformalna savezništva, umjesto izolacionizma – intervencionizam itd. Boško Picula za tportal.

21.10.2024. (22:00)

Opet oni laminati, ili kako se već zovu

Sljedbenici teorije vjeruju da postoji tajna, moćna elita koja pokušava oformiti totalitarnu vladu koja će kontrolirati svjetsku populaciju, samo nitko ne zna gdje je

Sljedbenici te teorije zavjere vjeruju da postoji tajna, moćna elita koja pokušava oformiti totalitarnu svjetsku vladu. Smatraju da u rukama drže golemu, zapravo neobjašnjivu političku i ekonomsku moć kojom provode distopijsku međunarodnu upravljačku strukturu koja će im omogućiti potpunu kontrolu nad globalnim stanovništvom. Svoj utjecaj navodno šire putem medija i tajnih civilnih udruga. Oni koji su protiv režima Novog svjetskog poretka bit će uhićeni i porobljeni. Korijeni ovog vjerovanja koje je kroz desetljeća mijenjalo snagu utjecaja na društvo i koje se na koncu stopilo s ekstremističkim idejama, sežu u povijest, od pojave masona i iluminata preko rađanja antisemitskih ideja do konzervativnih organizacija povezanih s političkom desnicom. Još su pokreti s kraja 19. i početka 20. stoljeća počeli širiti antisemitske narative prema kojima su Židovi organizatori globalnih događaja i kriza te “odgovorni za stvaranje nadnacionalne, globalne vladajuće strukture sa zlim ciljevima”. Analiza FBI-ja pokazala je da političke teorije zavjere mogu motivirati domaće radikale na kaznena djela i/ili nasilje. U posljednjem desetljeću Novi svjetski poredak i druge teorije zavjere navodile su se kao opravdanje za nasilje… Faktograf

25.01.2023. (19:00)

Mora postojati multipolarnost i drugi centri moći osim SAD-a

BRICS bi trebao igrati proaktivnu ulogu u procesu stvaranja novoga svjetskog poretka

PICS: Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov in high-level talks with Minister Naledi Pandor in Pretoria

“Južna Afrika će se pridružiti Rusiji u mijenjanju svjetskog poretka u kojem veću ulogu igraju nezapadne organizacije kao što je BRICS”, kazala je ministrica vanjskih poslova Južne Afrike Naledi Pandor nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, piše theglobeandmail. Rusija i Južna Afrika su dvije od pet članica BRICS-a, ostale su: Kina, Indija i Brazil. Rat u Ukrajini revitalizirao je kampanju Moskve kojom želi stvoriti novu organizaciju koja bi se “natjecala” s blokom u kojem dominiraju zapadne zemlje kao što je npr. Grupa sedmorice. BRICS bi se sljedeće godine mogao proširiti na: Nigeriju, Egipat, Venezuelu, Iran, Argentinu i Saudijsku Arabiju. “U grupi postoji jasno uvjerenje da svijet ne treba imati samo jednu supersilu i da ta jedna supersila ne treba biti SAD. Mora postojati multipolarnost i drugi centri moći”, smatra Steven Gruzd, voditelj rusko-afričkog istraživačkog programa. Jutarnji

 