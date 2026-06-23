Vrli novi svijet, za neke možda i džungla

Sljedbenici te teorije zavjere vjeruju da postoji tajna, moćna elita koja pokušava oformiti totalitarnu svjetsku vladu. Smatraju da u rukama drže golemu, zapravo neobjašnjivu političku i ekonomsku moć kojom provode distopijsku međunarodnu upravljačku strukturu koja će im omogućiti potpunu kontrolu nad globalnim stanovništvom. Svoj utjecaj navodno šire putem medija i tajnih civilnih udruga. Oni koji su protiv režima Novog svjetskog poretka bit će uhićeni i porobljeni. Korijeni ovog vjerovanja koje je kroz desetljeća mijenjalo snagu utjecaja na društvo i koje se na koncu stopilo s ekstremističkim idejama, sežu u povijest, od pojave masona i iluminata preko rađanja antisemitskih ideja do konzervativnih organizacija povezanih s političkom desnicom. Još su pokreti s kraja 19. i početka 20. stoljeća počeli širiti antisemitske narative prema kojima su Židovi organizatori globalnih događaja i kriza te “odgovorni za stvaranje nadnacionalne, globalne vladajuće strukture sa zlim ciljevima”. Analiza FBI-ja pokazala je da političke teorije zavjere mogu motivirati domaće radikale na kaznena djela i/ili nasilje. U posljednjem desetljeću Novi svjetski poredak i druge teorije zavjere navodile su se kao opravdanje za nasilje… Faktograf