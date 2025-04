Se je trijeba s bremenom akomodavat

Premda je glavnina dosadašnjih prvih ljudi SAD-a u svojim mandatima razvijala i provodila koherentne vanjskopolitičke doktrine temeljene na pojedinim političkim vrijednostima i idejama, novi stari američki šef države (koji se pokazuje kao ključnim svjetskim političarom) u svom je prvom mandatu i na međunarodne odnose gledao kroz slogan ‘Amerika na prvom mjestu’ (engl. America first), shvaćajući ga kao spoj nacionalnog egoizma, međunarodnog izolacionizma, bilateralnih transakcija i razumijevanja za autokrate, odnosno za one s ‘jakim kartama u ruci’. Od 1940-ih do Trumpa, SAD se održao na prvom mjestu upravo suprotnim postulatima vanjske politike: umjesto pukog egoizma uspostavljala su se formalna i neformalna savezništva, umjesto izolacionizma – intervencionizam itd. Boško Picula za tportal.