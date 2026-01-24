Trump i kraj starog poretka: Europa između prkosa i ovisnosti - Monitor.hr
Danas (14:00)

Nama su svi saveznici. Dok nisu

Trump i kraj starog poretka: Europa između prkosa i ovisnosti

Donald Trump u samo tjedan dana radikalno je uzdrmao transatlantske odnose prijetnjama carinama, otvorenim pritiscima na saveznike i najavama preuzimanja Grenlanda. Europski čelnici sve otvorenije govore o kraju poretka temeljenog na pravilima i gubitku povjerenja u SAD kao pouzdanog saveznika. Dok neki zagovaraju prkos i veću europsku autonomiju, drugi biraju oprez zbog američke vojne i ekonomske moći. Unatoč povremenim povlačenjima, Trumpova administracija poručuje da će nastaviti s “maksimalističkim” pristupom dok ne naiđe na ozbiljan otpor. AP, Index


Srijeda (16:00)

Not great (again), not terrible

Godinu dana Trumpova drugog mandata: burze rastu, realno gospodarstvo kaska

Godinu dana nakon što je Trump najavio „zlatno doba“ američkog gospodarstva, burzovni indeksi snažno rastu, ponajviše zahvaljujući bumu umjetne inteligencije i velikim tehnološkim kompanijama. Međutim, realno gospodarstvo pokazuje slabije rezultate: nezaposlenost raste, industrija gubi radna mjesta, a visoki troškovi života ostaju glavni problem građana. Carine su povećale prihode države i smanjile trgovinski deficit, ali su najveći teret pale na američke potrošače. Inflacija se smirila, no javni dug i nepovjerenje građana u Trumpovu ekonomsku politiku rastu. DW

Srijeda (14:00)

Doživotno. Optimistično

Trump osniva „Odbor za mir“ s doživotnim mandatom i globalnim ovlastima, izvan okvira UN-a

Donald Trump pokušava proširiti mandat tzv. Odbora za mir (BoP), tijela koje je UN prvotno odobrio isključivo za Gazu, u globalnu instituciju pod njegovim doživotnim vodstvom. Nova povelja BoP-a ne spominje Bliski istok, daje predsjedatelju iznimne ovlasti te uvodi članstvo temeljeno na pozivu i uplati od najmanje milijardu dolara. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o izravnom izazovu Ujedinjenim narodima i mogućem kršenju međunarodnog prava, ovisno o tome koliko će se država priključiti. DW

Utorak (17:00)

Svi bi odjednom u susjedstvo Djedu Mrazu

Raos: Grenland je jedina točka na kojoj se preklapaju američka sigurnost, euroatlantski prostor i arktička geografija

Otapanje arktičkog leda nije samo ekološki proces, nego duboka geopolitička transformacija, jer sjeverni morski put uz rusku obalu već sada skraćuje pomorske rute između Europe i Azije za tisuće kilometara u odnosu na Sueski kanal. Dugoročno bi transpolarna ruta mogla postati realna opcija za globalnu trgovinu, a onaj tko kontrolira te rute, ne kontrolira samo logistiku, nego i vojnu projekciju moći. To su još prije prepoznali Rusi koji su krenuli s obnovom vojnih baza na Arktiku. Grenland nije vrijedan samo zbog svog položaja jer je iznimno bogat resursima. Trump teško da može kupiti Grenland jer bi trebao potvrdu Kongresa i Senata, ali zato može postupno jačati funkcionalne kontrole kroz baze, infrastrukturu, nadzor ruta i sigurnosne sporazume, a Danskoj ostaviti formalni suverenitet. Višeslav Raos za tportal

Ponedjeljak (09:00)

EU, pomagaj!

Trumpove ideje s Grenlandom daju krila drugim državama koje bi se rado proširile svojatajući tuđi teritorij…

Za Hrvatsku je posebno znakovito da na popisu onih koje Trump proziva i kažnjava nema Italije i Mađarske. Neki od vodećih političara tih, inače prijateljskih država, već desetljećima otvoreno svojataju hrvatski teritorij. Često bez reakcije vladajućih političkih struktura. U slučaju raspada NATO-a i EU-a ove dvije države mogle bi biti američki saveznici na europskom tlu. U situaciji kad nema međunarodnog prava i kada se teritorij otima, neki bi mogli pomisliti da je uz pomoć ‘velikog brata’ vrijeme da se krene u neka nova osvajanja i stvaranje nekih novih velikih Italija, Mađarski, Srbija…Hrvatska toga u svakom trenutku mora biti svjesna. Boris Jokić za tportal

17.01. (18:00)

Kad se već kiti tuđim perjem...

Nakon što je nobelovka dala svoju medalju Trumpu, krenuli memeovi

Komitet koji dodjeljuje tu čast bio je primoran obavijestiti javnost da su “Nobelova nagrada i njezin dobitnik neodvojivi” i da to ako netko svoju medalju podari nekome drugome, sam taj čin ne čini drugu osobu tu nobelovcem. Nakon što mu je FIFA uručila impromptu osmišljenu i bezvrijednu nagradu za mir, Trump se sad okitio i tuđim Nobelom, a zanimljivo je da je upravo on na čelu pokreta koji se zalagao da se na dječjim natjecanjima ne dodjeljuju svima “trofeji za sudjelovanje”, već samo pobjednicima. Cijeli cirkus s uručivanjem medalje upravo djeluje kao ultimativni “trofej za sudjelovanje”. Ravno do dna donosi najbolje memeove (poput naslovnog Porina).

12.01. (14:00)

Kad ilustracija kaže više od priopćenja

Provokativna naslovnica slovenskog ‘Objektiva’ prikazuje Trumpa s brčićima od nafte

Ilustracija slovenskog časopisa aludira na tvrdnje da je američka intervencija motivirana kontrolom venecuelanske nafte. Usporedbe Trumpa s Hitlerom prate ga godinama, osobito zbog retorike o imigraciji, što on odbacuje. Dodatnu simboliku naslovnici daje činjenica da dolazi iz Slovenije, rodne zemlje Melanije Trump. Naslovnica je naišla na različite reakcije. Newsweek

10.01. (20:00)

Moja soba, moja pravila

Vedrana Pribičević: Trumpovo pozivanje na Monroeovu doktrinu nastavak je “teenage civilizacije” SAD-a

Ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević tumači Trumpovo aktualno pozivanje na Monroeovu doktrinu (koju on duhovito zove “Donroeova”) kao nastavak američkog obrasca “teenage civilizacije”. Doktrina iz 1823. nije bila izraz snage, nego nesigurnosti mlade države bez provedbene moći i institucija – samo identitetska crta: “ovo je naša hemisfera”. Održala se zahvaljujući britanskoj floti, a nikad nije prerasla u stabilan poredak. Trump je danas koristi kao simbol za intervencije, nastavljajući isti obrazac – ad hoc moć bez institucionalnog dizajna. N1

07.01. (13:00)

Pet helikoptera i malo dobre volje

Trump ponovno prijeti Grenlandu, Europa bez jasnog odgovora

Nove izjave Donalda Trumpa o potrebi da SAD preuzme Grenland ponovno su uznemirile Europu, osobito nakon američke vojne akcije u Venezueli. Washington tvrdi da je Grenland ključan za nacionalnu sigurnost, dok Danska poručuje da aneksija nije dopuštena. Iako se spominje kupnja otoka, ne isključuje se ni uporaba sile. EU zasad nudi tek diplomatsku podršku načelima suvereniteta, bez konkretnih mjera. Analitičari upozoravaju da Europa ima vrlo ograničene alate ako bi Trump krenuo dalje od retorike. DW

Plan navodno uključuje kampanje političkog i digitalnog utjecaja, poticanje grenlandske neovisnosti te kasniju ponudu američkog “partnerstva”, pa čak i statusa savezne države. Europski dužnosnici upozoravaju da metode podsjećaju na ruske ekspanzionističke obrasce. Index

06.01. (15:00)

Pušu i na hladno (doslovno)

Trumpove ambicije prema Grenlandu uzdrmale NATO i Europu

Prema pisanju The Atlantica, danski dužnosnici ozbiljno razmatraju scenarij u kojem bi Donald Trump pokušao preuzeti Grenland, čak i jednostranim proglašenjem američkog “protektorata”. Nakon američke intervencije u Venezueli, takve prijetnje više se ne smatraju blefom. Europa strahuje da bi napad na danski teritorij paralizirao NATO i razorio savez. Iako manji dio Grenlanđana simpatizira Trumpa, većina ne podržava aneksiju. Danska upozorava da bi posljedice za transatlantske odnose bile dugoročne i teške. Index

04.01. (10:00)

Trump bi rado, ali brojke ne surađuju

Rast američkog BDP-a ne dokazuje uspjeh Trumpove politike, nego stabilan, nepromijenjen trend američkog gospodarstva

Američki rast BDP-a od 4,3% u trećem tromjesečju nije ni dokaz uspješnosti Trumpove politike ni rezultat prenapuhanih investicija i fiskalne rastrošnosti. Riječ je o tehnički napuhanoj kvartalnoj stopi koja prikriva umjeren, dugoročno stabilan rast od oko 2%. Glavni pokretač bila je osobna potrošnja, dok su investicije i fiskalna politika imale skroman učinak. Trgovačka bilanca zasad ne pokazuje trajan zaokret. Ključni izazov za 2026. ostaje slabljenje tržišta rada, presudno za ishod kongresnih izbora. Velimir Šonje za Ekonomski lab