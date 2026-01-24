Nama su svi saveznici. Dok nisu
Trump i kraj starog poretka: Europa između prkosa i ovisnosti
Donald Trump u samo tjedan dana radikalno je uzdrmao transatlantske odnose prijetnjama carinama, otvorenim pritiscima na saveznike i najavama preuzimanja Grenlanda. Europski čelnici sve otvorenije govore o kraju poretka temeljenog na pravilima i gubitku povjerenja u SAD kao pouzdanog saveznika. Dok neki zagovaraju prkos i veću europsku autonomiju, drugi biraju oprez zbog američke vojne i ekonomske moći. Unatoč povremenim povlačenjima, Trumpova administracija poručuje da će nastaviti s “maksimalističkim” pristupom dok ne naiđe na ozbiljan otpor. AP, Index