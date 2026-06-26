A onda čuješ poduzetnike kako se žale

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Kralj Charles ušao u povijest javnom objavom poreza: Za godinu dana platio čak 12,9 milijuna funti
Britanski kralj Charles postao je prvi monarh koji je javno otkrio svoju poreznu obvezu, uplativši 12,9 milijuna funti za poreznu godinu 2024./2025., što ga svrstava među 100 najvećih poreznih obveznika u UK-u. Njegov sin, princ William, platio je 7,76 milijuna funti. Ova osobna odluka donesena je radi veće transparentnosti kraljevske obitelji. Glavni izvor kraljeva privatnog prihoda je Vojvodstvo Lancaster, imovinski fond koji mu je samo u financijskoj godini 2025./2026. donio čisti prihod od 25,2 milijuna funti. Potvrđeno je i da kraljevski par ostaje živjeti u Clarence Houseu. Večernji