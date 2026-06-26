Kralj Charles ušao u povijest javnom objavom poreza: Za godinu dana platio čak 12,9 milijuna funti - Monitor.hr
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A onda čuješ poduzetnike kako se žale

Kralj Charles ušao u povijest javnom objavom poreza: Za godinu dana platio čak 12,9 milijuna funti

Britanski kralj Charles postao je prvi monarh koji je javno otkrio svoju poreznu obvezu, uplativši 12,9 milijuna funti za poreznu godinu 2024./2025., što ga svrstava među 100 najvećih poreznih obveznika u UK-u. Njegov sin, princ William, platio je 7,76 milijuna funti. Ova osobna odluka donesena je radi veće transparentnosti kraljevske obitelji. Glavni izvor kraljeva privatnog prihoda je Vojvodstvo Lancaster, imovinski fond koji mu je samo u financijskoj godini 2025./2026. donio čisti prihod od 25,2 milijuna funti. Potvrđeno je i da kraljevski par ostaje živjeti u Clarence Houseu. Večernji


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03.05.2025. (09:00)

Suze sina razmetnoga

Princ Harry: Htio bih se pomiriti s obitelji. Ne znam koliko još vremena ima moj otac

Nekoliko sati nakon što je izgubio pravnu bitku s britanskom vladom glede policijske zaštite, Harry je dao emotivan intervju za BBC u kojem je rekao da ne misli da će moći vratiti svoju obitelj u Veliku Britaniju. U međuvremenu je Buckinghamska palača otkrila da je Charlesu III. dijagnosticiran neodređeni oblik raka, iako su savjetnici optimistični u vezi s napretkom njegovog liječenja. Iz Buckinghamske palače nisu se još oglasili na prinčev intervju. Index

06.02.2024. (08:00)

Kralju Charlesu dijagnosticiran rak

Iz Buckinghamske palače nisu naveli o kojoj vrsti raka se radi. Nije riječ o raku prostate, ali karcinom je otkriven kad je Charles nedavno bio na liječenju zbog povećane prostate. Podsjetimo, kralj je proveo tri noći u bolnici prošlog mjeseca nakon što je bio podvrgnut korektivnom zahvatu zbog povećane prostate. Kralj je jutros otputovao iz Sandringhama u London kako bi započeo liječenje. Odgodit će svoje javne nastupe, kao što su mu liječnici savjetovali. Očekuje se da će mu drugi pripadnici kraljevske obitelji pomoći u obavljanju dužnosti. Iako se neko vrijeme neće pojavljivati u javnosti, 75-godišnjak će nastaviti s obavljanjem ustavne uloge šefa države. Postoji ustavni mehanizam kada šef države nije u mogućnosti obavljati službene dužnosti – u tom slučaju “državni savjetnici” mogu biti imenovani da zamjenjuju monarha. Na raspolaganju su kraljica Camilla, princ William, princeza Anne i princ Edward. BBC, Index

05.05.2023. (21:00)

Not my King!

Era otpora: sve više mladih Britanaca protivi se monarhiji

Kada Charles III. ove subote bude okrunjen, neće mu svi Britanci ushićeno klicati. Neki će i demonstrirati protiv novog kralja. U Velikoj Britaniji je podrška monarhiji sve manja. Sa stanovišta mladih, monarhija je oličenje nepravednog društva. Budućnost monarhije visi o koncu jer je monarsima potrebna podrška stanovništva – a ona se sve više smanjuje. To pokazuju i ispitivanja javnog mnijenja, na primjer Instituta za istraživanje YouGov. U 2013. godini 75 posto Britanaca je bilo za monarhiju kao oblik vladavine, danas ih je samo 58 posto. Podrška je još manja među mladima između 18 i 24 godine. DW

26.09.2022. (20:42)

Kralj Charles je zahtjevan šef, a bivši zaposlenici ističu da novi kralj ima naglu narav i okrutnu radnu etiku

20.09.2022. (00:00)

Kad ti je privatni život vezan uz posao

Charles postao kralj u najnepovoljnije vrijeme, čekaju ga brojni izazovi

Obitelj je u posljednje vrijeme opterećena skandalima. Charlesov brat princ Andrew ove je godine postigao nagodbu oko optužbi za seksualno iskorištavanje maloljetnica i više-manje se povukao iz javnog života. Princ Harry odstupio je sa svojih kraljevskih dužnosti 2021. i preselio se u SAD sa suprugom Meghan Markle, izazivajući obiteljski raskol. Charles nikada u potpunosti nije popravio svoju reputaciju nakon razvoda od Diane Spencer – princeze od Walesa. Osim što se voli miješati u državne poslove, Charles vodi monarhiju kao bijeli, heteroseksualni, privilegirani muškarac u vrijeme rastuće svijesti o problemima identiteta i kolonijalne prošlosti, dok je sama podrška monarhiji među vlastitim stanovnicima pala na 75 posto, i koja nastavlja padati. DW

14.09.2022. (23:00)

Kraljeva imovinska karica

Charles III. je već bio bogatiji od kraljice, a sada će pridodati i nasljedstvo

Ukupno bogatstvo kraljevske obitelji se procjenjuje na 28 milijardi dolara. Povrh toga, obitelj ima dio osobnog bogatstva koje ostaje strogo čuvana tajna. Kao kralj, Charles će preuzeti portfelj svoje majke i naslijediti dio ovog neizrecivog osobnog bogatstva. Dok britanski građani inače plaćaju oko 40 posto poreza na nasljedstvo, kralj Charles je oslobođen tog poreza. I prenijet će kontrolu nad svojim vojvodstvom svom starijem sinu, Williamu, kako bi se dalje razvijalo. Bez plaćanja poreza. Rast blagajne kraljevske obitelji i osobnog bogatstva kralja Charlesa u proteklom desetljeću došlo je u vrijeme kada se Britanija suočila s dubokim proračunskim rezovima. Razina siromaštva je porasla, a korištenje banaka hrane gotovo se udvostručilo. Opširnije o brojkama na Slobodnoj Dalmaciji koja prenosi članak New York Timesa.

13.09.2022. (17:00)

Stari kralj za novo doba

Charles III. i njegovo teško naslijeđe

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Nakon smrti princeze Diane koju su Britanci obožavali Charlesova reputacija bila je na najnižoj razini, a Camilla je bila potpuno omražena. Sredinom prošlog desetljeća samo četvrtina Britanaca ga je htjela za kralja. Mnogi su ga optuživali za Dianinu smrt i bile su potrebne godine da on i Camilla korigiraju tu negativnu sliku. Uz velike zadatke kao što su očuvanje jedinstva Commonwealtha i kraljevstva, modernizaciju monarhije i poštovanja svojih ovlasti, Charles III. morat će pokušati pomiriti i svoje posvađane sinove Williama i Harryja, ali i spriječiti eventualne nove  izgrede brata Andrewa. „Charles nije samo postao državni poglavar već i glava obitelji“, piše britanski list The Telegraph. A baš to bi za novog kralja mogao biti najteži test. Jer, kao što je poznato, ni kraljici to nije pošlo za rukom. Deutsche Welle

11.09.2022. (10:00)

Ekološki svjestan, politički baš i ne

Charles III. želi biti “zeleni kralj” i planira smanjiti monarhiju ili, kako je kolokvijalno nazivaju, “Tvrtku”

 

U analizi “kakav će Charles biti kralj” na portalu Vox pišu da je sigurno da će biti “zelen”. Ekologija, zaštita okoliša i spas planeta dio su njegova poslanja već desetljećima. Charlesovo zalaganje za zaštitu okoliša i gradnju lika “zelenog vladara” mnogi vide kao njegov pokušaj stvaranja nove uloge, nove globalne platforme za britansku monarhiju. … Jedan od posljednjih skandala, otkrivenih ljetos, potječe iz 2013. Dobrotvorna organizacija pod njegovim patronatom prihvatila je 1,21 milijun eura od člana obitelji Bin Laden. Nekoliko mjeseci prije toga otkriveno je da je Charles prihvatio torbe s gotovinom, tri milijuna dolara, od šeika Hamada bin Jassima bin Jabera Al Thanija, bivšeg premijera Katara. “On jednostavno jako loše prosuđuje o tim stvarima, i to u kombinaciji s nekom vrstom bezobrazne arogancije. Kao da vjeruje da se zbog svojeg važnog položaja ne mora pridržavati standarda poput nas običnih smrtnika”, napisao je tada komentator Stephen Glover u Daily Mailu. Jutarnji

10.09.2022. (00:00)

Nova era je pred nama

Smrt Elizabete II. – počinje doba neizvjesnosti

Njena smrt otvara pitanje i kakva će biti budućnost monarhije, odnosno kakva će biti monarhija u budućnosti. Najjednostavnije je kazati da neće biti ista. Charles III. postaje kralj u 73. godini kao prijestolonasljednik s rekordno dugim stažem. Smrću Elizabete II. i dolaskom na prijestolje vremešnog kralja lakše će se otvoriti pitanja reforme kraljevskih financija. The Guardian već najavljuje da krunjenje novog kralja mora biti ozbiljno razmotreno. Od njega vjerojatno očekuje da bude neka vrsta prijelaznog kralja, a ne reformatora kraljevske obitelji i institucije monarhije. No, nikada se ne zna što će tko učiniti. Mnogi su mislili da je Ivan XXIII. neka vrsta prijelaznog pape, pa je pokrenuo golemu reformu Katoličke crkve. Novosti

09.09.2022. (20:00)

Muke po pravopisu

Kralj Charles III. neće biti Karlo III.

Kraljica Elizabeta se u našoj kulturi etablirala u vrijeme srpskohrvatskog, a jugoslavenski mediji su je od početka zvali Elizabeta. Nadalje, Slavenima je prirodnije završavati slog vokalom pa se možda i malo spontano usvojilo Elizabeta pored Elizabeth, tim više što je ovo th prilično naporno izgovarati. Pravopis hrvatskog jezika kaže da se samo imena pojedinih vladara prevode. Lektori su za Index objasnili i zašto smo preveli Elizabetu i cara Franju Josipa, ali Charlesa ipak nećemo zvati Karlo. Imena svjetskih vladara prevodila su se u prošlom stoljeću, ali se od tog pravila odustalo spontano. N1