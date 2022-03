Nemojte ostati doma i nemojte biti odgovorni, nisu ni oni koji vam to govore

Hrvatska je, inače, ovoga tjedna nakon više od tri stotine godina ponovno teritorijalno spojena čemu smo svjedočili velebnim spajanjem Pelješkog mosta, a što je zapravo bio sam izgovor za još jedan velebni skup HDZ-a i demonstraciju neprikosnovene hegemonije desnice u ‘rvata. Taj je događaj s pravom bio maestralno popraćen u medijima jer živimo u zemlji koja je toliko zapuštena i opustošena da su građevinski radovi vijest, a ne nešto što nas se zapravo ne tiče i što se događa dok obavljamo dnevne aktivnosti i pomalo smo nervozni jer smo zapeli u privremenoj regulaciji prometa koja je slabo do nikako regulirana, možda malo pretjerana izjava za Pelješki most, no o sezoni kiselih krastavaca i nekim drugim, lokalnijim radovima koje je uzeo za usporedbu zanimljivo piše glazbenik Ivan Grobenski, koji kruh zarađuje novinarstvom, za Glas Podravine.