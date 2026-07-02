Skuplja pita nego tepsija

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil izrazio je iznenađenje novim antiinflacijskim mjerama u čijem kreiranju HOK nije sudjelovao. Iako podržava stabilnost javnih financija i zaštitu standarda građana, ističe da mjere pogrešno padaju na teret paušalnih obrtnika. Prema njegovim riječima, stvarni uzročnici inflacije u Hrvatskoj su rast plaća u javnom sektoru i visoke cijene u velikim trgovačkim lancima. Kratohvil priznaje postojanje problema prikrivenog zapošljavanja, no poručuje kako pojedinačne zlouporabe nisu opravdanje za kažnjavanje svih 92 tisuće obrtnika, zaključivši slikovito da se “ne ubija krava zbog jednog šnicla”. N1