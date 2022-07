Žurnalizam kakav je nekad bio danas ne prolazi

Daniel Dennett, kojem laskaju da je “najbolji suvremeni filozof” i “sljedeći Bertrand Russel”, u svojoj knjizi Intuition Pumps and Other Tools for Thinking postavlja pitanje zanimljivo za današnju kritički nastrojenu (posebno internetsku) kulturu: Koliko bismo točno dobrostivi trebali biti kad kritiziramo suparnikove poglede? Stvar je u tome da ga trebamo pripremiti na prihvaćanje kritike, a krajnji cilj nije pobijediti protivnika, već stići do istine. Brain Pickings