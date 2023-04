Ko vas zavadi...

Pretpostavljam da nije dobro razmislio prije nego što se upustio u takvo ‘bacanje fore’, ali ništa od toga nije opravdanje. Može biti isprika. I bilo bi lijepo da se ispriča. I razmisli. Jer fora mu je, prije svega ostalog – prije svih ideja o satiri, subverziji, podtekstnim porukama, ovome i onome – bila odurna i neukusna. Zamislio je svoj serijal u kojem glumi turističkog vodiča kao satiru na turizam i društvo, pomaknutu zezanciju u kojoj ljudima pokazuje one dijelove Zagreba i Hrvatske koji se inače ne nalaze na meniju turističkih putešestvija pa se usput odlučio sprdati s nekim turističkim općim mjestima kao što su spomenici. Samo to, kao koncept, uopće nije loše, dapače. Šteta što je takvim glupim ispadom sa Zagorkom uništio inače interesantan koncept. No, zašto mu nitko s HTV-a nije rekao da je to fuj? Nije moguće da nisu ubrali ili da su to smatrali tek usputnim štiklecom jer cijela priča s grudima stoji u naslovu epizode. Zrinka Pavlić za Tportal.