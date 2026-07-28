Izlet o kojem se priča i nakon sto godina
Krležina tajna s putovanja u Rusiju: Tko su bili stvarni suputnici iz “Izleta u Rusiju”?
Rukopisna ostavština Miroslava Krleže i njegovi kasniji memoarski razgovori otkrivaju da iza ključnih likova u putopisu Izlet u Rusiju (1926.) stoje stvarne osobe čije je identitete pisac skrivao pola stoljeća. Krležin fiktivni “revolucionarni general” Andrejevskij zapravo je bio utjecajni latvijski boljševik i direktor drvnog trusta Kārlis Jūlijs Daniševskis, dok su Karl Diefenbach i Vasiljev oblikovani prema njemačkom trgovcu Gragenu i inženjeru Silinu. Prikrivanje suputnika, njihovih raskošnih navika i unutrašnjih partijskih previranja poslužilo je Krleži da izbjegne političke neprilike, dok je stvarne doživljaje kasnije predočio tek u privatnim bilješkama.
Dok se bečka aristokracija snishodljivo klanjala sovjetskom moćniku koji je kupovao robu za milijune šilinga, Krleža je uživao u statusu člana elite u gala ložama i skupim restoranima. Time je pred svim balkanskim špijunskim službama demonstrirao bliskost sa sovjetskom vlasti – epizodu i bliskost koju je u svojoj službenoj literarnoj verziji putopisa odlučio prešutjeti. Ideje