Izlet o kojem se priča i nakon sto godina

Postavši njegovim konfidentom, prema kojemu je tada već časna starina Krleža osjećao duboko poštovanje i uvažavanje, Matvejeviću je pošlo za rukom nagovoriti barda i na seriju razgovora u kojima će biti zahvaćen vrlo širok spektar tema. Tako je i nastala knjiga “Razgovori s Miroslavom Krležom”, objavljena u Zagrebu prije pola vijeka i pola dekade. Višekratno je nadopunjavanja i pretiskavana: čak četiri puta još za Krležina života te isto toliko puta i pošto je pisac već bio upokojen.

Miroslav Krleža nije puno davao intervjue. Nije ni trebao, jer je imao neograničene i slobode i tribine da na najvidljivijim i najeksponiranijim mjestima u bivšoj državi, u raznim literarnim formama, iznosi svoja stanovišta što su u sebi uvijek nosila i duhovnu municiju vrlo utjecajnu za formiranje trendova i ukusa u društvu. Vrijeme nastanka Matvejevićevih “Razgovora” vrijeme je u kojem se tek začinju sredstva masovnih medija koja će strelovito ubrzati i raspaliti komunikaciju među udaljenim ljudima. Pa i kad se to zgodi, poglavito tijekom 70-ih godina, Krleži neće biti stalo svoj lik i djelo eksploatirati posredstvom sve više razvedenih masmedijskih tehnoloških noviteta. Novosti