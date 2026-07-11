Prilagođavaju se klimi, a malo i publici

“NFL sebe smatra obitelji. Pokušava se tako prodati. Vrijednosti koje naglašavaju korporativne glave redom su klasične, konzervativne američke vrijednosti. Naravno, sve je to fasada koja krije licemjerno lice lige. Ono što najviše baca ljagu na ligu, puno više od varanja, dopinga i problema sa sankcioniranjem obiteljskog nasilja način je na koji se liga kroz povijest odnosila prema svojim zaposlenicima, odnosno što malo brine za zdravlje sportaša koji redom imaju probleme zbog ozljeda glave”, piše Hrvoje Frančeski. Telesport