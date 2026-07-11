Prilagođavaju se klimi, a malo i publici
Krovovi, klima i NFL ekonomija: Zašto su američki stadioni na Svjetskom prvenstvu ili potpuno otvoreni ili zatvorene kupole
Svjetsko prvenstvo 2026. istaknulo je razliku između europskih stadiona s nadstrešnicama i američkih arena koje su ili potpuno otvorene ili posve zatvorene. Razlozi su klimatske krajnosti u SAD-u (ekstremne vrućine na jugu i kultura igranja po snijegu na sjeveru), ekonomija NFL-a s malim brojem domaćih utakmica koja ne opravdava skupe polukrovove te ogromna arhitektonska struktura s luksuznim ložama. Rješenje za budućnost nudi ETFE tehnologija – lagana, prozirna plastična membrana koja omogućuje fiksne zatvorene kupole s osjećajem otvorenog prostora i potpunom kontrolom klime. Bug