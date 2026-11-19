Možda je sve to, osim što može biti smrtonosno, ujedno i zabavno, da slučaj Zadravec ne ukazuje i na nešto jednako uznemirujuće, što se u prepucavanju vlasti i oporbe gubi iz vida. Ista ta „majstorica kaosa“ upozorava da masovni otpor protiv njena preuzimanja Zavoda ima i vrlo racionalno polazište. Interesantno je da to oporba ne uočava.

U prvotnom je predstojničkom mandatu uočila, naime, ozbiljne makinacije vezane uz evidencije rada i dežurstava radiologa, uz mogućnost njihovog dodatnog rada u privatnom sektoru, koji su doveli do toga da je nekima bilo moguće zaraditi i „dvije ministarske plaće“. Toliko ih ne mogu plaćati ni privatne klinike koje im u slučaju odlaska nude zaposlenja. Ukoliko je to točno, razumljivo je da se protiv „zločeste“ i „nekooperativne“ šefice vodi nesmiljena kampanja.

S druge strane, ako su u pitanju tako krupne financijske malverzacije, zar naš prosvijećeni apsolutist i njegovi kadrovski fikusi ne mogu pronaći rješenja koja bi spriječila zloporabe bez uznemiravanja onkoloških bolesnika? Zar to može učiniti samo „agresivna ludara“, kako je dio kolega svjesno vrijeđa, kojoj moć daje HDZ-ova iskaznica? Možda i to govori koliko smo bolesno društvo. Željko Krušelj za Danicu