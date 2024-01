Smješten u okrugu Xuan’en u jugozapadnoj pokrajini Hubei, Kina, plutajući most Shiziguan jedan je od najspektakularnijih mostova na svijetu, odnosno najveći je plutajući most te je čak i uvršten u Guinnessovu knjigu rekorda. Poznat kao Dugi most snova, most se proteže preko rijeke Qingjiang. Dug je 500 metara i širok 4,5 metra, te izgrađen iznad vijugave tirkizne rijeke koja dostiže dubine od 60 metara. Most, naravno, ima ograničenje brzine kako se ne bi stvorio veliki val, a otvoren je za javnost sada već davnog 1. svibnja 2016. Revija HAK