Kad babice nemaju posla, a žene nemaju izbora
Kućni porodi u Hrvatskoj i dalje bez pravila
Iako se u Nizozemskoj trećina poroda odvija kod kuće, u Hrvatskoj je to i dalje neregulirano područje. Godišnje se bilježi pedesetak kućnih poroda, no primaljama je zakonom zabranjeno asistirati izvan bolnica pa žene često ostaju bez stručne podrške. Stručnjaci, udruge i pravobraniteljica godinama traže regulaciju, dok Ministarstvo zdravstva ponavlja da je “tema složena”. Susjedne zemlje, poput Slovenije i Austrije, već imaju jasne smjernice i licencirane primalje. Hrvatska tako ženama formalno priznaje pravo izbora mjesta poroda, ali ih u praksi gura u sivu zonu i povećava rizike. H-alter