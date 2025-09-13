Kad babice nemaju posla, a žene nemaju izbora

Znanstvenici i filozofi rađanje djeteta već dugo smatraju transformativnim događajem u životu žene, što znači da se radi o događaju za koji buduće majke ne mogu biti potpuno spremne jer nemaju pojma na koji će im se točno način život okrenuti naglavačke. Druge, srodne vrste ovih transformativnih događaja su, primjerice, izbijanje rata, selidba u drugu zemlju i stjecanje sluha. Zanimljivo je i da se majčin mozak tijekom trudnoće smanjuje, što je promjena koja je prisutna čak i nekoliko godina nakon poroda. Rađanje i briga za djecu, dakle, ne samo da radikalno mijenjaju životni stil i navike neke žene, već mijenjaju i nju kao biološko biće. Wired