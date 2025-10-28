Babice su opet 'in'
Porod kod kuće sve popularniji, ali bez zakonskog okvira u Hrvatskoj
Sve više trudnica u Hrvatskoj razmišlja o porodu kod kuće zbog želje za intimnošću i opuštenom atmosferom. No, stručnjaci upozoravaju da takvi porodi kod nas nisu zakonski regulirani i mogu biti rizični. Ginekolog Ratko Matijević ističe potrebu za jasnim smjernicama i stručnim nadzorom, dok primalja Iva Podhorsky Štorek napominje da educirane primalje osiguravaju visoku razinu sigurnosti. Uz njih, sve češće sudjeluju i doule, koje pružaju emocionalnu podršku rodiljama, ali nemaju medicinsku ulogu. HRT