Babice su opet 'in'

Porod kod kuće sve popularniji, ali bez zakonskog okvira u Hrvatskoj

Sve više trudnica u Hrvatskoj razmišlja o porodu kod kuće zbog želje za intimnošću i opuštenom atmosferom. No, stručnjaci upozoravaju da takvi porodi kod nas nisu zakonski regulirani i mogu biti rizični. Ginekolog Ratko Matijević ističe potrebu za jasnim smjernicama i stručnim nadzorom, dok primalja Iva Podhorsky Štorek napominje da educirane primalje osiguravaju visoku razinu sigurnosti. Uz njih, sve češće sudjeluju i doule, koje pružaju emocionalnu podršku rodiljama, ali nemaju medicinsku ulogu.


Kućni porodi u Hrvatskoj i dalje bez pravila

Iako se u Nizozemskoj trećina poroda odvija kod kuće, u Hrvatskoj je to i dalje neregulirano područje. Godišnje se bilježi pedesetak kućnih poroda, no primaljama je zakonom zabranjeno asistirati izvan bolnica pa žene često ostaju bez stručne podrške. Stručnjaci, udruge i pravobraniteljica godinama traže regulaciju, dok Ministarstvo zdravstva ponavlja da je "tema složena". Susjedne zemlje, poput Slovenije i Austrije, već imaju jasne smjernice i licencirane primalje. Hrvatska tako ženama formalno priznaje pravo izbora mjesta poroda, ali ih u praksi gura u sivu zonu i povećava rizike.

U Hrvatskoj najviše rađaju žene u dobi od 30 do 34 godine

Najveći udio poroda u Hrvatskoj po dobi majke, 34%, zabilježen je u dobnoj skupini rodilja 30 do 34 godine. Slijede porodi majki u dobi 25 do 29 godina u udjelu od 27%, a 19% poroda je zabilježeno kod majki u dobi 35 do 39 godina, dok su porodi u ostalim dobnim skupinama u znatno manjim udjelima (gore grafikoni). HZJZ generalno kaže da sve manji broj žena odlučuje roditi u dobi koja je, prema biološkim i medicinskim kriterijima, optimalna za rađanje.

Pravo na porod kakav želite

Porođajna edukatorica i doula Marija Čukman kroz program Svjesna trudnoća educira žene o važnosti njihove aktivne uloge u trudnoći i porodu. "Svakodnevna negativna propaganda s naglaskom na strah otuđila je žene od svjesnosti o tome da su porod i trudnoća najprirodnija stvar na svijetu", kaže Čukman, koja se bavi problematikom statusa primalja, doula i kućnog poroda u RH, te prava na izbor svake rodilje na porod kakav želi.

Ivana Zanze, RODA: 30% žena više neće rađati zbog traume na porodu

Porod je bolan proces, no ne smije biti traumatičan… Problem je sistemski. Ministar to neće riješiti ispekcijom i lovom na jednog krivca jer glavni krivac je loš pristup reproduktivnom zdravlju žene. Bol žene i bol muškarca doživljava se drugačije i taj je problem star više stotina godina – Ivana Zanze iz udruge RODA u Novom danu.

Mame, vaša djeca su vam zauvijek otela mozak

Znanstvenici i filozofi rađanje djeteta već dugo smatraju transformativnim događajem u životu žene, što znači da se radi o događaju za koji buduće majke ne mogu biti potpuno spremne jer nemaju pojma na koji će im se točno način život okrenuti naglavačke. Druge, srodne vrste ovih transformativnih događaja su, primjerice, izbijanje rata, selidba u drugu zemlju i stjecanje sluha. Zanimljivo je i da se majčin mozak tijekom trudnoće smanjuje, što je promjena koja je prisutna čak i nekoliko godina nakon poroda. Rađanje i briga za djecu, dakle, ne samo da radikalno mijenjaju životni stil i navike neke žene, već mijenjaju i nju kao biološko biće.

Doktora se smije tražiti da pričeka s rezanjem pupčane vrpce

Rezanje pupčane vrpce po inerciji se događa odmah po porodu, iako postoje dokazane naznake da bi za dobrobit bebe bilo dobro malo odgoditi to konačno odvajanje od posteljice. U Hrvatskoj se uobičajeno pupčana vrpca reže gotovo odmah (minimalno nakon jedne minute), no ako rodilja želi, jer na to ima pravo, može tražiti odgodu. Prema stručnim napisima rezanje se može odgoditi do trenutka kada prestane pulsirati krv, što može biti od 20-ak minuta, ali i do dva sata.