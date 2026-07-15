Danas (22:00)
Dok su punkeri vikali "Fuck you", post-punkeri su govorili "We're fucked"...
Kultni frontmen Joy Divisiona, Ian Curtis, danas bi proslavio 70. rođendan
Iako je tragično preminuo u 24. godini, Curtis je ostavio neizbrisiv trag i postavio temelje gotičkog alternativnog zvuka 80-ih. Njegov prepoznatljiv vokal, duboko melankolični tekstovi i specifičan scenski nastup, uz inovativan zvuk benda u kojem bas vodi melodiju, definirali su čitav žanr. Kultni album “Unknown Pleasures“ i danas ostaje bezvremensko remek-djelo. Unatoč borbi s epilepsijom i depresijom, Curtisova umjetnička vizija i ezoterijska lirika osigurale su mu status neprežaljene ikone čiji utjecaj ne blijedi. Parade… Za preporuku pogledati dokumentarac Joy Division, kao i biografski film Control