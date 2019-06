Kuščević prije stečaja otkupio nekretnine svoje tvrtke za milijun kuna i prodao za 2,2

“Kad bismo propisali da mandat pripada stranci, a ne zastupniku, to ne bi bila demokracija, nego autokracija”, odrezao je ministar uprave Kuščević u povodu najnovijeg prelaska Mladena Madjera iz HSS-a Bandiću. Zato mu Sanja Modrić predlaže lektiru – rad dr. Kennetha Jande s američkog Northwestern Universityja (»Laws Against Party Switching… in National Parliaments«). Zbog niskog stupnja političke kulture zakoni koji sprečavaju pretrčavanja postoje u 41 državi.