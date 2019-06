Kuščević priprema Zakon o sukobu interesa: Za skrivanje kuća neće biti kazne

2005. godine tadašnji načelnik Općine Nerežišća ima obiteljsku kuću od 350 kvadrata vrijednu dva milijuna kuna, poljoprivredno zemljište od 3.000 kvadrata vrijedno 30 tisuća kuna te stan u Splitu od 60 kvadrata vrijedan 700 tisuća kuna. Četiri godine kasnije sa 2,730 milijuna kuna, Kuščević i supruga rastu na 8,350 milijuna kuna vrijedne nekretnine, a u međuvremenu su imali plaće od 7.050 u neto iznosu (on) i 3.000 kuna (ona), plus 2.500 kuna od najma stana. Jutarnji je sve popisao. Puno ima toga o Kuščeviću pa je Telegram opisao cijelu aferu, od početka do sada, u šest ključnih momenata.