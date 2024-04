Lažov je kao mobitel u pripi*dini - ima lošu vezu s istinom

Neke laži ili djelomične istine možda su učinjene iz dobre namjere – da zaštitimo sugovornika, da mu lošu vijest učinimo podnošljivijom. No jeste li ikad čuli da netko želi da mu se laže? „Doktore, recite mi istinu“, česta je fraza iz filmova, ali i života. Nitko nije tako slab niti bespomoćan da ne bi mogao podnijeti istinu. No, kako komunicirati s menadžerima koji kažu: „Nemojte mi dolaziti s lošim vijestima“? Ako ljudi saznaju da lažete ili prikrivate istinu, zauvijek ćete izgubiti njihovo povjerenje. Niste li sigurni u neku informaciju, iskreno recite da ne znate, ali da ćete saznati. Ako nešto nije u redu, to i recite, inače ćete izgubiti vjerodostojnost. Pa biznis nije politika, ugled ćete izgubiti prije isteka četiri godine, kada su sljedeći izbori. Bez obzira na razlog – prikrivanje lošeg upravljanja tvrtkom ili strah od gubitka radnog mjesta – laganje je kratkotrajna strategija, a dugoročno izaziva stres i frustraciju. Savjeti