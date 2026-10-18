We all go rhytm!

Klasično novinarstvo na dobrom je putu da postane stari zanat, poput ćilimarstva ili kazandžijskog zanata. Za nekoliko godina možda će početi nicati privatni muzeji novinarstva u kome će vremešni novinari s cigaretom u ustima i obavijeni oblakom dima pisati prigodne tekstove na pisaćim strojevima za zainteresirane posjetitelje s kupljenom ulaznicom. A oni će se čuditi kako je to neobično da živi ljudi pišu tekstove na tim mehaničkim steampunk uređajima, a ne da to u hipu napravi umjetna inteligencija. Alati za UI koji pomažu u lekturi, vođenju bilježaka i transkripciji postaju sve rašireniji u redakcijama, što rezultira gubitkom radnih mjesta.

Le Monde koristi UI za pomoć pri prevođenju članaka, njemački tabloid Express.de stvorio je virtualnu novinarku Klaru Indernach, koja sada piše više od pet posto objavljenih priča o širokom rasponu tema. Moguća su dva scenarija u budućnosti. Moguće je da će nadolazeći val nepouzdanog i neprovjerenog sintetičkog sadržaja ojačati poziciju novinarstva i obnoviti povjerenje u novinarski rad. Pesimistička varijanta kaže da će javnost izgubiti povjerenje u sve informacije, što će novinare priključiti ćilimarima i kazandžijama. Bojan Mušćet za Artkvart