We all go rhytm!
Laibach nastupio u Boogaloo-u: Privid dehumanizacije pogonjene umjetnom inteligencijom i dalje ima ljudske autore
Posljednji koncert aktualnog segmenta europske turneje slovenskih avangardnih glazbenih velikana Laibach u nedovoljno ispunjenom Boogaloou teško se mogao svidjeti ljudima koji su uz njih odrastali. No ova audiovizualna antibajka rekla nam je toliko toga o svijetu oko nas, te – slučajno ili namjerno – spasila pop glazbu od same sebe… Bojan Stilin za tportal. Osvrt daje i Bojan Mušćet za Glazbu: Laibachova povijest pruža dovoljno materijala da se svaki novi scenski znak čita kao komentar moći, kolektiva i poslušnosti. MUSICK premješta taj vokabular u okolinu prezasićenu glazbom, oglasima i generiranim sadržajem. Refren može biti zarazan, plesna uputa može biti smiješna, a reklama dovoljno apsurdna; svejedno ostaje pitanje tko oblikuje pažnju i gdje publika prestaje slijediti ritam, a počinje slijediti uputu. Još fotki na Ravno do dna