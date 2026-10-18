Laibach nastupio u Boogaloo-u: Privid dehumanizacije pogonjene umjetnom inteligencijom i dalje ima ljudske autore - Monitor.hr
Nedjelja (12:00)

We all go rhytm!

Laibach nastupio u Boogaloo-u: Privid dehumanizacije pogonjene umjetnom inteligencijom i dalje ima ljudske autore

Posljednji koncert aktualnog segmenta europske turneje slovenskih avangardnih glazbenih velikana Laibach u nedovoljno ispunjenom Boogaloou teško se mogao svidjeti ljudima koji su uz njih odrastali. No ova audiovizualna antibajka rekla nam je toliko toga o svijetu oko nas, te – slučajno ili namjerno – spasila pop glazbu od same sebe… Bojan Stilin za tportal. Osvrt daje i Bojan Mušćet za Glazbu: Laibachova povijest pruža dovoljno materijala da se svaki novi scenski znak čita kao komentar moći, kolektiva i poslušnosti. MUSICK premješta taj vokabular u okolinu prezasićenu glazbom, oglasima i generiranim sadržajem. Refren može biti zarazan, plesna uputa može biti smiješna, a reklama dovoljno apsurdna; svejedno ostaje pitanje tko oblikuje pažnju i gdje publika prestaje slijediti ritam, a počinje slijediti uputu. Još fotki na Ravno do dna


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07.08.2024. (22:00)

Samo copy paste i zabava

Mušćet: Novinarstvo postaje arhaičan i nepotreban zanat

Klasično novinarstvo na dobrom je putu da postane stari zanat, poput ćilimarstva ili kazandžijskog zanata. Za nekoliko godina možda će početi nicati privatni muzeji novinarstva u kome će vremešni novinari s cigaretom u ustima i obavijeni oblakom dima pisati prigodne tekstove na pisaćim strojevima za zainteresirane posjetitelje s kupljenom ulaznicom. A oni će se čuditi kako je to neobično da živi ljudi pišu tekstove na tim mehaničkim steampunk uređajima, a ne da to u hipu napravi umjetna inteligencija. Alati za UI koji pomažu u lekturi, vođenju bilježaka i transkripciji postaju sve rašireniji u redakcijama, što rezultira gubitkom radnih mjesta.

Le Monde koristi UI za pomoć pri prevođenju članaka, njemački tabloid Express.de stvorio je virtualnu novinarku Klaru Indernach, koja sada piše više od pet posto objavljenih priča o širokom rasponu tema. Moguća su dva scenarija u budućnosti. Moguće je da će nadolazeći val nepouzdanog i neprovjerenog sintetičkog sadržaja ojačati poziciju novinarstva i obnoviti povjerenje u novinarski rad. Pesimistička varijanta kaže da će javnost izgubiti povjerenje u sve informacije, što će novinare priključiti ćilimarima i kazandžijama. Bojan Mušćet za Artkvart