Čovječe, sjećam se kad su se pojavili! Koji moćni potres

Veliki albumi koji se pamte na ovim prostorima gotovo u pravilu realizirani su u osamdesetima. Ipak, u kasnijem, ratom opterećenom desetljeću realizirano je nekoliko albuma koji su nesumnjivo obilježili i hrvatsku i regionalnu rock-glazbu. Jedan od njih je i prvijenac Laufera, originalno realiziran na formatu CD-a. Premda ime benda Laufer personificira šahovsku figuru koja se pomiče pravocrtno, njihova karijera više podsjeća na kretanje figure konja, odnosno skakača. Naizgled, Laufer je iznenada doskočio na hrvatskoj rock-sceni, potom se malo kretao protivno očekivanjima, da bi isto tako iznenada nestao u obliku slova L. Možda tako izgleda kad se pamti njihova dominacija hrvatskom rock-scenom sredinom devedesetih, no put do te pozicije nije bio iznenadan nego mukotrpan, što se osobito odnosi na dobačaj do prvijenca “The Best Off”. Ravnododna