Danas (14:00)

Kako pretvoriti “zaštićeno područje” u “zaštićeno od zabrana”

Legalizacija u labirintu: značajni krajobrazi i još značajnije rupe u zakonu

Izmjenama zakona o legalizaciji ministar Branko Bačić zadržao je gotovo sve odredbe uvedene za mandata Anke Mrak-Taritaš, uključujući mogućnost legalizacije u „značajnom krajobrazu“ – jedinoj kategoriji zaštićenih područja u kojoj je to dopušteno. Time su legalni beskonačni rokovi i legalizacija u područjima poput Paklenih otoka, Zlatnog rata ili Limskog zaljeva. Arhitekti upozoravaju da se time nagrađuje devastacija, dok Ministarstvo tvrdi da su zahvaćena područja “ionako već izgrađena”. Javna rasprava još traje i odredbe se mogu promijeniti. tportal


