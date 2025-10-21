Kad se beton voli – država oprašta

Bespravna gradnja u Hrvatskoj, osobito u Istri, poprimila je razmjere epidemije – od priobalja do zaštićenih rezervata. U Marčani je u dvije godine niklo 50-ak ilegalnih kuća, dok Vodnjan broji preko tisuću objekata. Unatoč prijavama i inspekcijama, mnogi bespravni graditelji nastavljaju s radovima, a neki čak uređuju ulice i postavljaju rasvjetu. Vlada stoga najavljuje novi zakon kojim bi bespravna gradnja postala kazneno djelo, a Istra ga pozdravlja uz očekivanje da će zatvorske kazne napokon obeshrabriti graditelje koji već desetljećima nekažnjeno uzurpiraju prostor. HRT
Od iduće godine bespravna gradnja po prvi će put biti tretirana kao kazneno djelo, uz pooštravanje mjera protiv apartmanizacije, najavio je ministar Branko Bačić. Vlada priprema Zakon o priuštivom stanovanju te razne modele olakšavanja stambenog pitanja, uključujući povrat poreza pri kupnji prve nekretnine i priuštivi najam. Procjenjuje se da je Hrvatskoj potrebno 3,5 milijardi eura za zatvaranje stambenog jaza, a u planu su i novi zakoni o najmu i graditeljskim komorama. Lider
Mobilne kućice ne zahtijevaju građevinsku dozvolu ako su stvarno mobilne i postavljene unutar turističke zone. No ako su priključene na instalacije, stalno na istom mjestu ili imaju nadstrešnice, inspekcija ih može smatrati građevinama. U tom slučaju potrebna je dozvola. Pravilnik o jednostavnim građevinama dopušta neke radove i gradnje bez dozvole, ali sve mora biti u skladu s prostornim planom. tportal
Unatoč zakonima i Ustavu koji štite prirodu, bespravna gradnja duž obale, osobito na Murteru, cvjeta kao nikad prije. Građevine niču bez dozvola, a spajanje na infrastrukturu ide bez problema. Institucije šute, dozvole se dijele šakom i kapom, a kazne ne djeluju. Arhitekti i ustavni stručnjaci traže da se zaštita prostora uvede u Ustav kao posebna kategorija, upozoravajući na sustavnu korupciju i kulturnu apatiju. Više od milijun ilegalnih objekata postavlja pitanje – volimo li prostor ili samo vlastitu kvadraturu? Poslovni
Nova EU Direktiva 2024/1203 nalaže strože kazne za kaznena djela protiv okoliša, uključujući bespravnu gradnju. Osuđenicima će biti zabranjeno kandidiranje na izborima, obnašanje javnih dužnosti i pristup javnom novcu. Pravne osobe riskiraju kazne do 40 milijuna eura, gubitak dozvola i zabranu rada. Hrvatska mora izmijeniti zakone do 2026., a ministar pravosuđa najavio je promjene već do kraja 2025. tportal
Oko 10% privatnih turističkih kapaciteta u Hrvatskoj i dalje posluje bez potrebnih dozvola, zahvaljujući sustavnim izmjenama zakona koje im omogućuju produljenje ‘privremenih rješenja o kategorizaciji’. Unatoč dugogodišnjim pokušajima legalizacije, država nastavlja tolerirati nered, omogućujući bespravnim objektima zaradu bez ispunjavanja strogih uvjeta legalnih iznajmljivača. Trenutno ih je oko 15.000, a rokovi legalizacije uporno se odgađaju. Umjesto reda, država generira sivu zonu u kojoj privremeno postaje trajno – barem do iduće izmjene zakona. tportal
Šibenska policija protekli je mjesec podignula više kaznenih prijava zbog devastacije obalnog pojasa, a inspekcija počela uklanjati bespravni kamp u Tisnu. Protiv dvojice Austrijanaca koji su zbog gradnje bez dozvole zaradili kaznenu prijavu podignuta je optužnica pred općinskim sudom u Šibeniku. No kuća koju su sagradili i dalje nagrđuje jednu od najljepših uvala na otoku Murteru. Osim uklanjanja tamošnjih kampova podignutih bez “papira”, rušenja nije bilo, pa većina uzurpatora obale i dalje uživa u nezakonitim kvadratima. Sudovi im izriču uvjetne kazne, iako zakon propisuje zatvor do pet godina. Strožu provedbu propisa u Deklaraciji o hrvatskom prostoru zagovaraju i najugledniji domaći arhitekti. HRT
Potresi jačine 7,8 i 7,6 po Richteru prouzročili su katastrofalna razaranja u čak 10 turskih pokrajina, no u gradiću Erzinu, u kojem živi 42.000 ljudi, nije srušena nijedna stambena zgrada: oštećeno je samo nekoliko obiteljskih kuća i nekoliko minareta na džamijama. Nitko nije poginuo, nitko nije ozbiljnije ozlijeđen. Kako to? Stvar je jednostavna: njegov gradonačelnik Ökkeş Elmasoğlu dugogodišnji je i iznimno uspješan neprijatelj svake bespravne gradnje. Naglašavajući da od početka svoje javne dužnosti ni na koji način ne dopušta bespravnu gradnju, Elmasoğlu je ispričao turskim medijima da su mu se brojni sugrađani zbog toga čudili, izrugivali, pa čak i prijetili: “Kad su se ljutili na mene kao gradonačelnika, često bi mi rekli: ‘Zar nema nijednog drugog pristojnog čovjeka osim tebe u ovoj državi? Zašto se jedino ti uporno držiš propisa?” Slobodna
U nedjelju, 4. srpnja, u uvali Vruja između Brela i Piska, o čijoj je devastaciji zbog bespravne gradnje nedavno pisao Dežulović, održat će se prosvjedni Festival bespravne gradnje i devastacije prirode. Ulaz je besplatan, program je bogat, a pozvani su svi ljudi dobre volje i njihovi psi.
Uspred vile u Sućuraju na Hvaru, koja pripada "vidjelici" iz Međugorja Mirjani Dragičević Soldo, nasut je beton preko stijena, pa preko betona obložene pločice, bespravno, što se kažnjava zatvorom od šest mjeseci do pet godina, odnosno s 15.000 do 100.000 kuna. Baš da vidimo kako će gospođa Dragičević Soldo biti kažnjena! Što joj neće biti neki problem jer vilu iznajmljuje po 4.000 kuna na noću, van sezone.