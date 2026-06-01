Srednji prolaz, točeno pivo

Dieter Schwarz (79), najbogatiji je Nijemac i jedan najbogatijih ljudi na svijetu s više od 40 milijardi eura, vlasnik je Kauflanda i Lidla, pouzdano se zna da ima dvoje djece (kćeri), da ni slučajno ne istupa u javnosti i da je toliko tajnovit da postoji samo nekoliko njegovih fotografija (ova gore je jedna od rijetkih, a i nagrade ne prima da ga ne bi kakve kamere snimile). Rođen je i živi u Heilbronnu, gradu sa 100.000 stanovnika, gdje ga rijetko tko prepoznaje pa bez problema može otići na kavu u lokalni kafić, a da ga nitko ne prepozna. Poznat je po lokalnim ulaganjima u obrazovanje, znanost i istraživanja. Slobodna…