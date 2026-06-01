Srednji prolaz, točeno pivo

Njemački trgovački lanac Lidl uskoro u Dundonaldu (Sjeverna Irska) otvara svoj prvi pub u povijesti pod nazivom The Middle Ale. Vrijedan pola milijuna funti, lokal kapaciteta do 60 gostiju nalazit će se tik uz trgovinu. Ovaj nesvakidašnji poslovni potez rezultat je stogodišnjeg, iznimno strogog zakona o licenciranju alkohola u Sjevernoj Irskoj. Kako bi uopće mogao prodavati alkohol, Lidl je morao kupiti licencu zatvorenog puba. Budući da im je sud odbio pravo na klasičnu prodavaonicu pića zbog navodne prezasićenosti tržišta, Lidl je lukavo promijenio strategiju i odlučio otvoriti – pravi pravcati pub. N1


Trgovina na malo – Lidl i Kaufland rastu

Prošle su godine prihodi iz trgovine na malo svih velikih trgovaca u Hrvatskoj porasti 2,5 milijardi kuna (7%), u odnosu na 2017., Povećan je broj prodajnih mjesta (91) i prodajne površine (23.700 četvornih metara). Konzum je i dalje pojedinačno najveći s 623 prodajna mjesta (malo manje nego 2017.), ali sustižu ga Lidl i Kaufland koji u 2018. bilježe tržišni udio od 20-30% (kao i Konzum). Ovdje PDF sa svim podacima. Index

Tko je Dieter Schwarz – vlasnik najvećeg maloprodajnog lanca u Hrvatskoj?

Dieter Schwarz (79), najbogatiji je Nijemac i jedan najbogatijih ljudi na svijetu s više od 40 milijardi eura, vlasnik je Kauflanda i Lidla, pouzdano se zna da ima dvoje djece (kćeri), da ni slučajno ne istupa u javnosti i da je toliko tajnovit da postoji samo nekoliko njegovih fotografija (ova gore je jedna od rijetkih, a i nagrade ne prima da ga ne bi kakve kamere snimile). Rođen je i živi u Heilbronnu, gradu sa 100.000 stanovnika, gdje ga rijetko tko prepoznaje pa bez problema može otići na kavu u lokalni kafić, a da ga nitko ne prepozna. Poznat je po lokalnim ulaganjima u obrazovanje, znanost i istraživanja. Slobodna

Lidl spušta cijene mesa, ribe, jaja, voća, povrća i pelena

Lidl će od 1. prosinca sniziti svježeg mesa i ribe, jaja, voća i povrća te dječjih pelena, dakle točno onih artikala kojima se u sklopu izmjena zakona PDV smanjuje s 25 posto na 13 posto. Zakon na snagu stupa 1.1.2019., ali Lidl cijene smanjuje mjesec dana ranije, od ove subote. T-Portal

Konzum i Lidl ne rade na Uskrs i ponedjeljak

Lidlove trgovine bit će zatvorene u nedjelju i ponedjeljak, kao i Konzum koji će tkđ. nagraditi svoje zaposlenike dvama slobodnim danima, za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak. Ostale trgovine tkđ. neće raditi na Uskrs, a u ponedjeljak će manje-više raditi kao nedjeljom. Večernji

Lidl će ove godine prvi put sve svoje trgovine zatvoriti na Badnjak, time po prvi put u Hrvatskoj nijedna njihova trgovina neće raditi tri dana za redom jer je trgovina zatvorena i za Božić i za blagdan Svetog Stjepana

Tržišni udio u Hrvatskoj: Lidl i Kaufland veći od Konzuma

Lidl i Kaufland zajednički su postali veći u Hrvatskoj od Konzuma u tržišnom udjelu u trgovini na malo – ova dva trgovačka lanca dio su njemačke grupacije Schwarz i ove su godine imali dvoznamekasti rast, dok je Konzum u 7 mjeseci ove godine pao 6% pa su Nijemci sad ispred hrvatskog lanca. Treći po tržišnom udjelu je Spar koji je nedavno preuzeo Billu i koji najviše investira stalno otvarajući nove dućane, dok će Konzum vjerojatno morati zatvoriti dio trgovina pa je moguća promjena i na drugom mjestu. RTL vijesti