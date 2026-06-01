Srednji prolaz, točeno pivo
Lidl otvara svoj prvi pub
Njemački trgovački lanac Lidl uskoro u Dundonaldu (Sjeverna Irska) otvara svoj prvi pub u povijesti pod nazivom The Middle Ale. Vrijedan pola milijuna funti, lokal kapaciteta do 60 gostiju nalazit će se tik uz trgovinu. Ovaj nesvakidašnji poslovni potez rezultat je stogodišnjeg, iznimno strogog zakona o licenciranju alkohola u Sjevernoj Irskoj. Kako bi uopće mogao prodavati alkohol, Lidl je morao kupiti licencu zatvorenog puba. Budući da im je sud odbio pravo na klasičnu prodavaonicu pića zbog navodne prezasićenosti tržišta, Lidl je lukavo promijenio strategiju i odlučio otvoriti – pravi pravcati pub. N1