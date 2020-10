U jednom od najprestižnijih medicinskih časopisa The Lancet objavljeno je veliko istraživanje o tome koji su učinci pojedinih mjera na virus. Ono što sam prvo primijetio jest da se sami efekti zatvaranja gube već nakon nekoliko tjedana… Do siječnja, broj zaraženih ponovno će porasti, a mjesec je to u kojem će ljudi i dalje uglavnom biti zatvoreni te će se virus lako širiti. Jedina mjera koja je pokazala efekt veći od 20 posto pri suzbijanju COVID-19 jest zabrana javnog okupljanja, kaže Gordan Lauc. Večernji…