Apel doktora

“Ako imamo 2.500 novozaraženih, od 7 do 10 posto tih ljudi će razviti srednji do teški oblik covida-19. To znači da će biti potrebno oko 3.500 pa možda i 5.000 bolničkih kreveta. Radimo sve da se pripremimo na tsunami bolesnika. Zato radimo centralizaciju liječenja Covid pozitivnih. Niti jedna bolnica u Zagrebu nema uvjete kao u Dubravi. Sve su druge bolnice starije, bez potrebnih instalacija, sve su paviljonskog tipa. KB Dubrava je odabrana zbog važnosti i infrastrukturnih elemenata, imaju instalacije koje dopremaju kisik do svakog kreveta. Moramo se odlučiti gdje će se liječiti jedni, a gdje drugi. Predodredio sam Dubravu s obzirom na kvalitetu” – poručio je ministar Beroš danas prosvjednicima iz KB Dubrava. N1