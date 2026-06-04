'Lijepa večer, lijep dan' Ivone Juka: Homoseksploatacijski film lansiran uz dramatični mučenički narativ - Monitor.hr
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Zabrani me nježno

‘Lijepa večer, lijep dan’ Ivone Juka: Homoseksploatacijski film lansiran uz dramatični mučenički narativ

Danima pokušavam dokučiti o čemu je zapravo Jukin film – jer radnja po sebi ne drži ni kap vode. Dosad je jasno da se njezinim intervjuima očito ne može vjerovati, ali kod Stankovića je, mislim, rekla barem jednu istinu: “Nemoguće je da u film ne nosite privatnog sebe i ono što vam se događa”. Budući da Jukino „privatno“ očito nije ni Jugoslavija 1957., ni pederluk kao takav, logično je tu osobnu motivaciju potražiti na apstraktnijoj razini, a tu se odmah nameće tema umjetničkog integriteta, ideala, pravde. Borbe za (filmsku) istinu u mračnom, totalitarnom svijetu punom cenzure i sabotera!

U tom smislu postaju jasniji izvanfilmski, i rekla bih sad već, nedvojbeno proračunati manevri sestara Juka. Jer kojom strategijom danas uopće privući interes međunarodnog tržišta, ako ne pričom o cenzuri! Ta živimo u njezino zlatno doba. Pederluk, plus drug Tito, plus mrak komunizma nešto nešto, plus Goli otok. Peder na Golom otoku, c’est moi! Tako postaje jasno zašto film godinu i pol nije pušten u domaću distribuciju, već je lansiran širom svijeta uz dramatični mučenički narativ. Mima Simić za Kulturpunkt


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Redateljica Ivona Juka Zlatnom je mimozom nagrađena za režiju filma Ti mene nosiš jer je “uspjela uskladiti vrlo kompliciranu filmsku strukturu s mnoštvom likova i kreativnom upotrebom filmskog vremena”.

Za najbolju žensku ulogu, “vrlo zahtjevnu ali odgranu s elegancijom i zadivljujućom lakoćom”, Zlatnom mimozom nagrađena je Ariane Labed za ulogu u hrvatsko-njemačko-švicarsko-bosanskohercegovačkoj koprodukciji Otok ljubavi dok je za kameru prema odluci žirija nagrađen Milan Tvrdišić za film u srpsko-hrvatsko-slovenskoj koprodukciji Bit ćemo prvaci svijeta.

Žiri je dodijelio i dva posebna priznanja od kojih je jedno pripalo Vuku Ršumoviću za rad s ‘naturščicima’ u srpsko-hrvatskoj koprodukciji Ničije dijete.

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