AI generacija

Alternativa Porinu iznijedrila je potrebu za ovakvim događajem u kojem se nagrađuje nezavisna glazbenu scenu. Pozitivno je bilo to što se nije osjećalo da postoje oni momenti ‘potkusurivanja dugova i obećanja’ koje je znao Porin izbaciti na površinu, a to je da netko bude nagrađen u sezoni kad i nema bog-zna-kakvo izdanje, samo zato što je izvisio nekad prije. Također, ‘pročešljali’ su sve bitno što je obilježilo 2022. godinu, što posljedično ne ostavlja previše prostora Porinu za nekim iznenađenjima. Loša strana je nedorečen scenarij, zbog čega je čujan žamor publike za vrijeme dodjela, što dovodi u pitanje i poštovanje prema kolegama. No uvijek postoji davno iskušana metoda da se program prvo odvija pred formalnim sjedećim auditorijem, a da se potom svi prepuste neformalnom druženju. Ravno do dna