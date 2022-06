Premijeri vole doktore

Dok su u Glasgowu svjetski čelnici raspakiravali kovčege uoči početka velike klimatske konferencije, u domaćim medijima veću pozornost dobila je priča o Zagrebu kao jednom od najzagađenijih gradova svijeta. To je sasvim u skladu s vječnom medijskom doktrinom prema kojoj i mali događaj u susjedstvu dobiva više prostora od važnih globalnih zbivanja. Pa tako američki urednici imaju svojevrsni neslužbeni ‘cjenik’, prema kojem smrt jednog Amerikanca medijski ‘vrijedi’ kao smrt deset Britanaca, 50 ili sto Europljana, odnosno 500 ili 1000 ljudi u većini država Azije ili Afrike.Za to vrijeme jedna zagrebačka ‘smrt’ (friškog zraka) kulminirala je gotovo panikom ovoga produljenog vikenda. Navodno smo udisali zrak kakav udišu u najzagađenijim velegradovima Kine i indijskog potkontinenta. Čak su iz Zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ savjetovali ograničavanje duljih aktivnosti na otvorenom, pogotovu za osjetljive skupine. Tek se nakon trodnevne panike netko sjetio zakopati malo dublje i otkriti da je to – fake news! Teško je reći je li zagađeniji globalni medijski prostor ili ovaj jadni planet. No u Zagrebu dileme nema: srećom ili nažalost, medijski prostor u Zagrebu zagađeniji je od zraka, koji i bez lažnog paničarenja nije neke kvalitete. Goran Litvan za Lider.