Supermozak

Postoje neke razlike, baš kao što postoji razlika u prosječnoj visini između bioloških muškaraca i žena. Teško je odgovoriti na pitanje koliko su te razlike duboke, kao i ono nedvojbeno: je li to uopće važno? Pokazalo se da se teško otresti arhaičnih ideja o tome kako muškarci i žene različito razmišljaju i uče, a pojava sofisticiranijih znanstvenih tehnika nije do kraja razriješila ovo pitanje. U fizičkom smislu, muški mozak je u prosjeku zaista veći, ali to je ionako u skladu s muškim tijelom koje je u prosjeku veće od ženskog. Međutim, neka prijašnja istraživanja otkrila su kako je “corpus callosum”, tkivo koje spaja lijevu i desnu moždanu hemisferu nešto dulje kod ženskog mozga. Iako su iz tog proizlazili zaključci kako su žene bolje kod povezanosti racionalnog i emocionalnog dijela mozga, a muškarci bolji samo u matematici i logičkom zaključivanju, moderna neuroznanost ne odustaje od novih spoznaja glede prilagodljivosti ljudskog mozga. Ono što je sigurno da se naš mozak fizički mijenja kako uči nove spoznaje i vještine. IFL Science