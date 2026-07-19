Danas (07:00)
Kad ti reprezentacija zabije gol u srce
Lopta diktira kamo na godišnji: Svjetsko prvenstvo potaknulo novi val turizma
Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi neočekivano je postalo glavni izvor inspiracije za putovanja, privukavši oko 10 milijuna stranih turista. Impresivni nastupi reprezentacija lansirali su nove hit destinacije, pa su tako pretrage za Zelenortske Otoke skočile za 265 %. Stručnjaci i urednici časopisa Vogue stoga donose kratki vodič za lokacije koje bilježe eksploziju interesa: uz egzotične vulkanske plaže Zelenortskih Otoka i luksuzni Maroko, na radaru putnika našle su se prirodne ljepote Norveške, sunčani karipski Curaçao te kulturno bogata i dinamična Škotska. Index