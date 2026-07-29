Pa ti rentaj na divlje
Lov na neregistrirane iznajmljivače: Inspektori ulovili 122 ilegalca
Turistička inspekcija Državnog inspektorata provela je 1441 nadzor diljem Hrvatske i otkrila 122 slučaja ilegalnog iznajmljivanja ili oglašavanja smještaja. Akcija usmjerena na suzbijanje sive ekonomije obuhvatila je i domaće i strane državljane. Izrečeno je 68 zabrana te dospjelo 36 rješenja o pečaćenju objekata na najmanje 30 dana. Inspektorat je izrekao novčane kazne u iznosu većem od 81.000 eura te oduzeo više od 343.000 eura nepravilno stečene koristi. Pojačani inspekcijski nadzori, koji uključuju pečaćenje i kazne do 4000 eura, nastavit će se tijekom cijele sezone. Poslovni