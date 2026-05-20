Pomalo, ae, nije priša...
Platforme za kratkoročni najam morat će dijeliti podatke o domaćinima, no Hrvatska registraciju uvodi tek 2027.
Od danas se u EU primjenjuje Uredba 2024/1028 koja uvodi obveznu digitalnu registraciju iznajmljivača i strožu kontrolu platformi poput Airbnb-a i Booking-a radi suzbijanja sive ekonomije i pritiska na stanovanje. Platforme moraju mjesečno dostavljati podatke o noćenjima i uklanjati nelegalne oglase. Iako je bivša ministrica Brnjac istaknula važnost podataka za održivi turizam, Hrvatska kasni s provedbom. Zbog povezivanja uredbe s novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (koji donosi digitalni sustav eTurizam i zabranu novih apartmana u stambenim zgradama), obvezni registracijski brojevi u Hrvatskoj očekuju se tek od 1. siječnja 2027. godine. Lider