Apartmani puni, algoritmi sretni

Mnogi su se jednom rugali ideji da će ljudi preko interneta iznajmljivati svoje domove strancima — uključujući i majku suosnivača Airbnb-a i glavnog izvršnog direktora Briana Cheskyja, piše Investitor. Chesky je bio 20-godišnji industrijski dizajner koji se mučio s plaćanjem stanarine. Preselio se u San Francisco kako bi živio sa svojim prijateljem sa studija Joeom Gebbijom. Shvatili su da imaju poslovnu ideju nakon što su iznajmili svoj dom s tri zračna madraca tijekom dizajnerske konferencije. “U tom trenutku, moja mama je rekla: ‘Pretpostavljam da više nemaš taj posao sa zdravstvenim osiguranjem?’”, rekao je Chesky. Odgovorio sam joj da sam poduzetnik, na što je ona rekla: “Ne, ti si nezaposlen”. Danas Airbnb-ova tržišna kapitalizacija iznosi 75,49 milijardi dolara, a Cheskyjeva neto vrijednost je, prema Forbesu, 9,3 milijarde dolara. “Nikada se nisam fokusirao na pokušaj da zaradim mnogo novca”, rekao je Chesky, “Samo sam se fokusirao na to da budem što efikasniji, opsjednut iskustvom.” Poslovni