Apartmani puni, algoritmi sretni
Prošle godine u EU ostvareno gotovo 400 milijuna noćenja putem online rezervacija
Između srpnja i rujna 2025. godine turisti su proveli 398,1 milijun noćenja u kratkoročnom najmu smještaja u EU, rezerviranih putem Airbnba, Bookinga ili Expedije. Broj noćenja u kratkotrajnom smještaju rezerviranom putem online platformi u trećem tromjesečju porastao je 8,7 % u odnosu na isto razdoblje 2024. te čak 28,2 % u usporedbi s 2023. godinom. Najveći rast zabilježen je u srpnju (+10 %), dok su kolovoz i rujan porasli po 8 %. Prema Eurostatu, u drugom tromjesečju 2025. najpopularnije regije bile su Andaluzija, Jadranska Hrvatska i pariška regija Ile-de-France. Među 20 najposjećenijih turističkih regija dominira pet zemalja EU, s jednom hrvatskom regijom na popisu. Mreža